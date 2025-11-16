La principiante Helwa Bachmid admite que estuvo casada con Habib Bahar bin Smith durante un año: Me hipnotizaron

Jacarta – No Helwa BachmidUna joven modelo ha sido ampliamente discutida recientemente tras revelar su experiencia. Casarse serie con Habib Bahar Bin Smith. La subida de Helwa fue inmediata. viralprovocó diversas reacciones por parte de los internautas.

Lea también: Perfil y datos biográficos de Helwa Bachmid, joven modelo que dice estar casada con Habib Bahar bin Smith



La propia historia de amor de Helwa y Habib Bahar comenzó con un matrimonio en serie en noviembre de 2024 que no se hizo público en absoluto. Helwa compartió una historia a través de la publicación «Feliz aniversario», que implicaba su decepción porque la boda había estado encubierta durante todo un año.

Admitió que no recibió orientación religiosa adecuada, a pesar de que casarse con un predicador era una de sus esperanzas.

Lea también: Helwa Bachmid admite que se casó con Habib Bahar sin dote, toca la cuestión de la vida y fue abandonada



En su confesión, Helwa dijo que la comunicación con Habib Bahar a menudo se veía obstaculizada y sentía que su presencia no era apreciada como esposa. Sin embargo, la atención del público se centró en la segunda carga de Helwa, que reveló las razones iniciales por las que estaba dispuesta a casarse.

En una publicación del 15 de noviembre de 2025, Helwa compartió el contenido del chat que la hizo derretirse al inicio de la relación. «Y este es el comienzo de mi conversación con él. También admitió que se había divorciado de su esposa y también me envió una carta solicitando el divorcio», escribió citado en Instagram, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Lea también: Un año después de casarse con Habib Bahar, Helwa Bachmid admite que la descuidaron



Según Helwa, la atención que Bahar le brindó al principio lo hizo sentir especial. Incluso recibió flores junto con un romántico mensaje, aunque la realidad fue la contraria.

Además, Helwa admitió que había rechazado la propuesta de Habib Bahar. Sin embargo, las pocas palabras tranquilizadoras que recibió lo hicieron vacilar. «Él también me propuso matrimonio. Aquí de hecho rechacé su propuesta, por alguna razón quedé hipnotizado por las palabras que me convencieron de aceptar su propuesta», dijo Helwa.

Ahora, la historia de Helwa Bachmid es cada vez más discutida después de que ella admitiera que fue desatendida, careció de orientación religiosa y recibió mínima atención durante su año de matrimonio.

La propia Helwa Bachmid es una modelo de Kalimantan que nació el 7 de junio de 2003. Algunos de sus logros como modelo incluyen ganar el título de Miss ICON PBN 2020 y Mejor Campeona Femenina en el evento nacional e internacional Pesona Batik Nusantara.

En las redes sociales, especialmente en Instagram @helwabachmid_, comparte activamente su vida diaria y ahora esta historia viral ha llamado la atención de miles de usuarios.