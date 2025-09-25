La principal flub verbal de Keegan Bradley durante la ceremonia de la Copa Ryder

Pocos jugadores en el Historia del golf Tener una carrera más decorada de la Ryder Cup que Justin Rose, y un resbalón del Capitán del Equipo de EE. UU. Keegan Bradley se sumó a su impresionante currículum.

La Copa Ryder 2025 está aquí, con la ceremonia de apertura detrás de nosotros. La celebración se subió un día debido al clima. Por tradición, cada capitán pronunció un discurso a la multitud masiva, y cuando Bradley dio un paso al micrófono, tuvo un desafortunado flub verbal.

Volver a llamar El famoso putt de Justin Leonard En la Ryder Cup de 1999 en el Country Club en Brookline, Massachusetts, Bradley mezcló sus Justins, en lugar de darle a Rose e Inglés, crédito por el putt.

«La Copa Ryder se volvió personal para mí en 1999 en Brookline», dijo Bradley durante su discurso. «Tenía 13 años, encaramado sobre los hombros de mi papá viendo la caída de Miracle Putt de Justin Rose el 17».

Ay.

En defensa de Bradley, Rose ha existido mucho tiempo. De hecho, Rose se había convertido en profesional antes de la Ryder Cup de 1999, hablando de su increíble longevidad. Esta será la séptima vez que ha representado a Europa, y viene con un impresionante récord de 14-9-3, ganando casi el 60% de sus partidos. Es el 11 en la lista de puntos de la Copa Ryder de todos los tiempos. Sin embargo, su primera selección de la Copa Ryder no llegó hasta 2008 en Valhalla.

Y aunque podría no haber hundido ese putt en el ’99 en Brookline, posee un putt de embrague propio de la Copa Ryder 2023 en Roma.