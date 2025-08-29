La princesa KW está decidida a romper el mal historial del oponente de Yamaguchi

Sábado 30 de agosto de 2025 – 05:08 Wib
París, en vivo – solteros de mujeres indonesias Putri kusuma wardani inmediatamente cambió el foco para enfrentar la quinta semilla de Japón Akane Yamaguchi en las semifinales Campeonato Mundial BWF 2025 en Adidas Arena, París, sábado 30 de agosto de 2025 hora local.
Leer también:
Después de 10 años, los singles de las mujeres indonesias volvieron a ganar medallas mundiales a través de Putri KW
«En la última reunión con Akane, perdí en los cuartos de final de Indonesia Open 2025. Así que mañana debo estar realmente listo de lo físico y técnico.
Hasta ahora, Putri KW nunca ha ganado contra Akane en tres reuniones.
Leer también:
¡Drama de Indonesia contra Indonesia en el Campeonato Mundial! Putri KW se enfrenta a Pusarla Sindhu, quien fue entrenado por Irwansyah
Por último, en el Super 1000 Indonesia Open 2025, perdió dos juegos directamente 19-21, 20-22. El resto en Indonesia abre 2023 con una puntuación de 12-21, 18-21 y Super 1000 China se abre 2023 con un puntaje de 15-21, 11-21.
Leer también:
Anexo 3 Representantes indonesios en las finales del trimestre del Campeonato Mundial hoy: Jonatan Christie desafía el tailandés Jagoan
Aun así, la motivación de Putri KW es alta después de deshacerse con éxito del campeón mundial de 2019 de la India, Pusarla V. Sindhu, a través de la batalla de tres juegos 21-14, 13-21, 21-16.
La victoria al mismo tiempo puso fin a la hambruna de singles femeninos indonesios en el campeonato mundial que había durado 10 años.
La última medalla ganada por los singles femeninos indonesios fue el bronce a través de Lindaweni Fanetri en la edición de 2015 en Yakarta. El último oro en el campeonato mundial se ganó en 1993 a través de Susy Susanti.
«Podría ser que aquí no es fácil, muchas cosas que hago en silencio para restaurar todo nuevamente», dijo Putri.
El Akane avanzó a las semifinales después de derrotar a Han Yue dos juegos inmediatamente 21-5, 21-19.
Página siguiente
La última medalla ganada por los singles femeninos indonesios fue el bronce a través de Lindaweni Fanetri en la edición de 2015 en Yakarta. El último oro en el campeonato mundial se ganó en 1993 a través de Susy Susanti.