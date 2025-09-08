¿La princesa Komarudin se convirtió en la nueva menpora? Aquí está la respuesta dito arioTedjo

Yakarta, Viva – Ario Bimo Aquí ariotedjo Respondiendo a la noticia que mencionó el nombre de la hija Anetta Komarudin como candidata sucesora en la sede del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) Después de la reorganización del gabinete, lunes.

Leer también: El tema de la hija de Komarudin reemplazó a Dito Ariotedjo para ser la menpora, esta es la palabra bahlil



Dito afirmó no saber quién era el presidente Prabowo Subianto como una nueva menpora, incluido el tema relacionado con el tema Princesa komarudin.

«No sé», dijo Dito al periodista en la oficina de Kemenpora, Senayan, Yakarta, el lunes por la noche.

Leer también: Palacio: Sustituto de Menpora Dito Ariotedjo todavía está fuera de la ciudad



El político del Partido Golkar tampoco pudo confirmar si la posición de Menpora aún sería ocupada por sus cuadros del partido, considerando que Golkar recibió un asiento ministerial en la reorganización esta vez.

«Todavía es de Golkar o no, tampoco lo sé. Porque Golkar ya era Pak Mukhtarudin en el Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios/BP2MI. Entonces, solo esperamos. Esperamos que el nuevo ministro pueda continuar el programa que hemos dirigido», dijo.

Leer también: Noticias de última hora: Prabowo oficialmente copot masculora dito





Partido Wasekjen Golkar Puperi Komarudin

Dito admitió que su remoción era bastante repentina porque solo había recibido información el lunes por la mañana sobre la inauguración planificada del nuevo ministro. Sin embargo, específicamente para el Menpora Post, la inauguración se pospuso porque el candidato de reemplazo no se había determinado.

«Temprano en la mañana, la información se programará para la tarde para la inauguración. La menpora debería haber sido inaugurada antes, pero aún esperando al candidato», dijo Dito.

Sin embargo, Dito declaró que Legawo con un decreto presidencial y agradecido de haber tenido la oportunidad de dirigir el Ministerio de Jóvenes y Deportes durante casi tres años.

Espera que su ministro sucesor pueda mantener la continuidad de la transformación.

«El Sr. Presidente había expresado su agradecimiento y gracias. Hemos estado transformando durante casi tres años y, con suerte, puede continuar. El ecosistema deportivo y el espacio para los jóvenes ahora son mejores», dijo Dito. (Hormiga)