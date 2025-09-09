La princesa Komarudin abrió su voz sobre las noticias para ser la menpora reemplazó a Dito Ariotedjo

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto eliminó a Dito Ariotedjo de su cargo como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora). Ahora, el nombre de la hija de Anetta Komarudin está sobresaliendo como una fuerte candidata para el reemplazo de Dito.

Como se sabe el nombre del político del Partido Golkar, Princesa komarudin Se rumorea que Santer está ocupando el cargo de Ministro de Deportes Juveniles que reemplaza la posición de Dito.

Respondiendo a esto, la princesa respondió al problema casualmente. Hizo hincapié en que todo sería respondido a tiempo.

«Más tarde será clasificado por las noticias cuando la inauguración del verdadero ministro», dijo Potri a través del mensaje de WhatsApp, martes 9 de septiembre de 2025.

La declaración de la princesa confirmó que no justificaba o no refutaba el problema de que se convertiría en una nueva menpora.

Conocidos, fiestas Palacio A través del Ministro de Estado (Menesneg) Prasetto Hadi no ha anunciado oficialmente quién ocupará el asiento de la menpora. Praseteto solo explicó que el reemplazo de Dito no podía inaugurarse porque todavía estaba fuera de la ciudad.

«Con respecto al Ministro de Jóvenes y Deportes, es un sustituto de que el Ministro de Jóvenes y Deportes esté fuera de la ciudad, por lo que no puede seguir la inauguración por la tarde», dijo Praseteto en el palacio estatal, Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Además, dijo Praseteto Hadi, la inauguración del Ministro de Jóvenes y Deportes (Mencora) se programará nuevamente.

«Para que se programe nuevamente en la próxima procesión de inauguración», agregó.