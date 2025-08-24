La princesa Halimah conoció a Mayangsari en el cumpleaños de Bambang, revoloteando las espinacas de agua Mambo hizo istighfar

Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal del espectáculo robando con éxito la atención del lector. Uno de los más destacados sobre la hija mayor Halimah quien conoció Mayangsari En el cumpleaños de Bambang Trihatmojo.

Col rizada salteada Crema mambo El precio hace que Istighfar también mirara. Sin mencionar el asunto Eko Patrio hasta Atalia PraratyaZara y Ridwan Kamil. ¿Quieres leer las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el domingo 24 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Momento de video viral de la hija mayor de Halimah conoció a Mayangsari en el cumpleaños de Bambang, Netizen: Su corazón es tan ancho como el océano



Mayangsari y Bambang Trihatmodjo Foto : Instagram @mayangsari_official

23 de julio de 2025, hijo del difunto presidente indonesio, Bambang trihatmodjo Incluso 72 años. El aumento de edad de Bambang Trihatmojo se celebró simplemente con su familia.

En la carga de video en la cuenta Tiktok @Picturesfull08, Bambang fue visto acompañado por Mayangsari y su hija Kirani celebraron un evento de corte Tumpeng en su residencia. Curiosamente, en el evento, los usuarios de las redes sociales se sorprendieron por la presencia de la figura de Gendis Siti Hatmanti.

Pinkan Mambo vende Rp150 mil del tamaño de un plástico de hielo cekek, que es una revisión de Istighfar repetidamente

El nombre de Pinkan Mambo nuevamente robó la atención del público, no por la música, sino en su negocio culinario. Después de ser viral con donas y plátanos fritos de miel que se consideran demasiado caros, ahora es un simple menú girar en forma de espinacas de agua de Balacán que hace una escena.

El cantante de 44 años viene una porción de espinacas de agua a un precio de Rp150 mil. El fantástico nominal para la cocina casera de repente plantea la curiosidad de muchas personas, incluido un popular crítico de alimentos en Tiktok, Meimei Mecin.

EKO Patrio Parody suena Horeg después de ser criticado por el baile en el DPR, los internautas: ¿desafiaron a la gente?

Eko Patrio regresó a la atención pública después de subir el último video de baile que se consideró controvertido. El video parecía ser una respuesta a las fuertes críticas a su acción de baile junto con varios otros miembros del DPR en el cierre de la sesión anual de MPR/DPR el viernes de 1525.

En lugar de responder a las críticas con una actitud introspectiva, el miembro del Parlamento Indonesio de la Facción Pan en realidad eligió crear un nuevo contenido que algunas personas consideren más provocativa.

En el momento de Atalia Praratya y su hija se sentaron con Ridwan Kamil, su expresión estaba en el centro de atención



Atalia Praratya, la esposa de Ridwan Kamil

Recientemente, un video que muestra el momento de unión de la familia de Ridwan Kamil, el ex gobernador de West Java, se convirtió en un foco público en las redes sociales.

En la grabación, Atalia Proatya, que conoce familiarmente a Bu Cinta, y su hija, Camillia Laetitia Azzahra o Zara, fue vista sentada uno al lado del otro en una mesa de comedor.

De su lado, Ridwan Kamil parecía serio al explicar algo con gestos firmes. Sin embargo, el centro de atención público estaba en realidad en la expresión de Atalia y Zara, que parecía diferente de la calidez de la familia que solían presumir.

