La princesa Candraikati obtiene la remisión del aniversario de la República de Indonesia, este es el número total

Ciudad de Tangerang, Viva -El atmósfera del 80 aniversario de la independencia indonesia es un momento lleno de esperanza para los residentes objetivo en prisión Mujer Clase IIA Tangerang.

Hasta 178 mujeres prisioneras se pusieron oficialmente remisión General, mientras que otros 197 recibieron una década de remisión. Entre los cientos de prisioneros de mujeres, hay nombres Princesa CandratifiEsposa Bote ferdy que también puede ser remisión. Obtuvo una remisión general de 4 meses, una remisión de década de 90 días y una remisión adicional durante 2 meses.

La directora de Tangerang Clase IIA Lapas, Triana Agustin, dijo que de un total de 294 prisioneros, la mayoría ahora podía respirar el aire gracias a la pieza de la oración.

«Lo que obtuvo una remisión general este año fue de 178 reclusos, mientras que la remisión de Decada fue de 197 reclusos», dijo el martes 19 de agosto de 2025.

Sin embargo, no todos los residentes fomentados tienen suerte. De los 192 nombres propuestos, hubo 28 reclusos que no pudieron obtener la remisión por varias razones.

«Nueve personas todavía están en subsidios, dos reclusos ingresaron al registro F, cinco en la libertad condicional y otras 12 no cumplieron con los requisitos», dijo Triana.

Además, hubo 3 prisioneros que recibieron remisiones suplementarias, y otros 11 prisioneros se retrasaron debido a limitaciones administrativas. Durante las décadas de remisión, hasta 23 prisioneros fueron declarados no aprobados debido a la emisión de términos o estatus legal.

Triana enfatizó que esta remisión no era casual. El requisito es claro, a saber, los reclusos deben comportarse bien y cumplir con los requisitos administrativos y sustantivos, y han cumplido una sentencia mínima de seis meses.

«Esta remisión es una apreciación estatal por los prisioneros que muestran cambios positivos durante el período criminal», dijo nuevamente.