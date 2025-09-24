La primera sesión de divorcio de Bedu e Irma Kartika se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2025

Yakarta, Viva – El Tribunal Religioso del Sur de Yakarta ha programado una primera sesión de divorcio entre los comediantes Bedu O Harabdu Tohar y su esposa, Irma Kartika Anggreani. El juicio se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2025.

Esta noticia fue confirmada directamente por las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah. ¡Desplácese para obtener más información!

«Hay quienes se registran con las iniciales HT, el solicitante, el encuestado IK», dijo Dede Rika en YouTube Invensse Investigation, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Dede dijo que el caso se registró oficialmente el 22 de septiembre de 2025 a través de un sistema electrónico.

«E-Court, todo pasa a través de E-Court», dijo.

También confirmó que la solicitud de divorcio presentada por Bedu se llevó a cabo a través de asesor legal.

«Sí», en resumen.

Además, Dede enfatizó que la forma de caso entrante era una solicitud de divorcio del esposo del esposo.

«Solicitud de divorcio de divorcio, si es del esposo», concluyó.

Bedu se casó con Irma Kartika Anggreani el 7 de febrero de 2010. Desde el hogar de 15 años, fueron bendecidos con tres hijos.