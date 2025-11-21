La primera ronda de Persib vs Dewa United termina 0-0, Maung Bandung sigue estancado en GBLA

Bandung, VIVA – Duelo Persib Bandung contra Dewa United en la semana 13 Superliga 2025/26 tuvo que empezar la primera parte sin marcar. Jugando en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el viernes 21 de noviembre de 2025, ambos equipos mostraron un juego intenso, pero ninguno pudo romper el punto muerto.

Persib se mostró agresivo desde el comienzo del partido. El técnico Bojan Hodak volvió a confiar en Teja Paku Alam en la portería, con Matricardi, Julio César, Kakang Rudianto y Eliano Reijnders completando la defensa. En el sector medio, Marc Klok, Frans Putros y Thomas Haye ser el motor del ataque, mientras que se cree que Saddil Ramdani, Uilliam Barros y Andrew Jung son el trío atacante.

El ritmo del partido suele ser lento en los primeros diez minutos. La primera oportunidad llegó en el minuto 16, cuando Nick Kuipers cometió una fuerte falta sobre Saddil Ramdani. El árbitro sancionó inmediatamente al defensa del Dewa United.

Cinco minutos más tarde, la clara colaboración de Thom Haye y Barros casi resulta en una oportunidad de oro. Haye envió un centro que Barros continuó con un cabezazo hacia Andrew Jung. Sin embargo, Alta Ballah pareció alerta para cortar el balón antes de que llegara al área de penalti.

Persib continúa presionando. En el minuto 29, Uilliam Barros volvió a extender la amenaza mediante una penetración por el lado derecho. Edo Febriansah lo derribó cerca del área de penalti y Edo recibió su segunda tarjeta amarilla en el partido con el Dewa United.

Después de eso, Saddil Ramdani creó la oportunidad más peligrosa en el minuto 30 con un duro tiro libre que apuntó directamente a la portería. Sin embargo, Sonny Stevens hizo una brillante parada para impedir esta oportunidad.

El Dewa United, que se basa en contraataques a través de Taisei Marukawa, Rafael Struick y Alexis Messidoro, no ha podido poner a prueba seriamente a Teja Paku Alam. Hasta el minuto del tiempo añadido, el marcador seguía marcando el 0-0.

Bojan Hodak parecía tener que encontrar una solución en la segunda mitad, especialmente para maximizar el sector de ataque que parecía ineficaz a pesar de controlar el juego.

Póngase en fila Persib contra Dewa United

