La primera prueba de divorcio el 22 de septiembre de 2025, esta es la razón por la que Eza Gionino y Meiza Aulia todavía viven en la misma casa

Cibinong, Viva – Hogar del actor Eza gionino y la esposa, Meiza aulia O familiarmente llamado ECA, ahora en el borde. Meiza presentó oficialmente una demanda de divorcio contra EZA al Tribunal Religioso de Cibinong, Java Occidental. Esto fue transmitido directamente por su abogado, Rendy Rumapea.

Rendy explicó que la demanda de divorcio se presentó el 29 de agosto de 2025 y había recibido un número de caso el 3 de septiembre de 2025. La primera sesión estaba programada para el 22 de septiembre de 2025. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«La razón, desde su viaje doméstico durante 7 años, de 2018 a 2025, experimentó muchos altibajos. Hasta que finalmente nuestros clientes sientan que este año es el momento adecuado para demandar por el divorcio», dijo Rendy en el área de Setiabudi, sur de Yakarta, domingo 7 de septiembre de 2025.

Con respecto al tema de una tercera persona y la bendición de la familia, Rendy enfatizó que esta no era una razón para el divorcio.

«En general, ya no hay rival y armonía. Cuando se trata de problemas antes del matrimonio, no está incluido en la demanda. Los puntos en los que nos hemos centrado en sus viajes domésticos durante 7 años», explicó.

En su demanda, Meiza exigió tres cosas principales: divorcio, custodia infantil y sustento infantil. Mientras estaba relacionado con los activos de Gono-Gini, Rendy dijo que su partido no había sido planeado para someterse.

Curiosamente, aunque estaba en el proceso de divorcio, Eza y Meiza todavía vivían una casa. Aparentemente, esta condición por el bien de sus hijos que todavía están en la escuela.

«La razón es realmente cierto que uno de ellos son los niños. Mientras este proceso se esté ejecutando, todavía viven juntos», dijo Rendy.

La situación del hogar de Eza Gionino y Meiza Aulia es de hecho suficiente para aprovechar la atención del público. Durante los 7 años de matrimonio, la pareja a menudo mostraba armonía en público, pero al final los problemas domésticos que se apilaron hicieron que Meiza demandara por el divorcio.