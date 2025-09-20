La primera mujer de Asia, LocoPilot, se jubilará después de 36 años

Surekha Yadav, quien se convirtió en la primera mujer de Asia, se retirará a fines de este mes después de 36 años de servicio, un funcionario del Ferrocarril central dijo el viernes.
Yadav se unió a los ferrocarriles indios en 1989 y se convirtió en un conductor asistente al año siguiente, haciendo historia como la primera mujer conductora de tren de Asia.
Nacida en el distrito de Satara de Maharashtra, Yadav operó un tren de mercancías en 1996, y en 2000, fue ascendida a Motorwoman.
Una década después, calificó como conductora de Ghat, finalmente se hizo cargo del correo y trenes expresos.
Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo