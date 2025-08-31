La primera Corte Suprema de México enfrenta una prueba crítica de independencia







México primero elegido Tribunal Supremo Se sentará el lunes y los observadores observarán de cerca para ver si afirmará su independencia del partido de gobierno que celebró las primeras elecciones judiciales del país.

Solo tres de sus nueve jueces tienen experiencia en el Tribunal Superior; El resto es nuevo, incluido el presidente de la corte, Hugo Aguilar, un abogado que pasó su carrera defendiendo los derechos indígenas.

La idea de las elecciones judiciales provino del ex presidente de México, Andrés, Manuel López, Obrador, quien con frecuencia se enfrentaba con jueces que desafiaron su agenda. Dijo que los jueces elegidos por la gente serían más responsables y menos corruptos. Los críticos dijeron que elegir jueces se arriesgó a politizar al poder judicial.

Se suponía que la elección era no partidista, pero había casos de folletos de votación distribuidos que identificaron candidatos vinculados al partido gobernante. Muchos votantes simplemente fueron abrumados por los 7.700 candidatos que compitieron por más de 2.600 puestos judiciales.

La Corte Suprema, sin embargo, recibirá una atención especial. Había sido un contrapeso a veces para el popular López Obrador, cuyo partido Morena ahora también tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso.

«Si el tribunal quiere garantizar su independencia, no puede gobernar de manera partidista simplemente apoyar la posición del gobierno», dijo Juanita Goebertus, directora de América de Human Rights Watch. «Debe basar sus posiciones en la ley».

El tribunal tiene casi 1,400 casos pendientes. Aquí hay algunos que se destacan:

Detención obligatoria del juicio

Es un problema que ha traído una amplia crítica internacional a México. López Obrador amplió los crímenes por los cuales alguien es encarcelado automáticamente en espera de juicio, incluso por algunos delitos no violentos. La política parece violar los tratados internacionales que México ha firmado.

La Oficina de Altos Comisionados de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana en Derechos humanos están entre los cuerpos que han pedido a México para derogar la política.

El gobierno mexicano dice que es una herramienta necesaria para asumir actividades delictivas y proteger a los jueces. Pero en un país donde los casos pueden arrastrarse durante años sin que un juicio llegue a una conclusión y solo uno de cada cinco de los acusados ​​es condenado, los críticos dicen que la política viola sus derechos. Cuatro de cada 10 personas en las prisiones mexicanas no habían sido condenadas en 2023, según el censo de sistemas penitenciarios federales y estatales.

El tribunal anterior se negó a tomarlo en sus últimos días.

Acceso al aborto

Si bien el tribunal anterior hizo decisiones históricas en 2021 y 2023 para expandir el acceso al aborto, el nuevo tribunal probablemente tendrá que evaluar los desafíos a los estados que todavía tienen aborto en los libros como delito en sus códigos penales.

El fallo de la Corte 2023 invalidó todas las sanciones penales federales, diciendo que fueron una violación inconstitucional de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, según el sistema legal de México, el fallo no se aplicó a los estatutos estatales, que deben ser cambiados por estado.

Ana Cárdenas, directora de proyectos de justicia en México para el Proyecto Mundial de Justicia, dijo que la incertidumbre prevalecerá sobre si el nuevo tribunal preservará la misma línea de razonamiento legal de los últimos años sobre el tema hasta que los jueces ocupen los casos.

Derechos transgénero

Los tribunales anteriores han transmitido decisiones que expanden los derechos transgénero, por ejemplo, al dictaminar que las oficinas de registro civil deben permitir que las personas transgénero cambien el género en su certificado de nacimiento a través de un procedimiento administrativo sin ir ante un juez.

El tribunal extendió ese derecho a los niños en 2022. Pero de acuerdo con Human Rights Watch, solo siete de los 32 estados de México permiten a los niños modificar sus documentos de identidad para reflejar su identidad de género autopercibida.

Concesiones mineras

En 2023, el partido que rige a México atacó los cambios en las leyes que rigen el sector minero a través del Congreso con poco o ningún debate.

Los cambios incluyeron reducir la longitud máxima de concesiones de 50 a 30 años y castigar la especulación al permitir que las autoridades cancelen las concesiones si no se realiza trabajo en dos años.

La industria minera, en gran parte extranjera, ha traído quejas debido a daños ecológicos, especulaciones y al hecho de que las comunidades alrededor de las minas permanecen entre las más pobres de México. Los desafíos a esos cambios esperan a la nueva corte.

