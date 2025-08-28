La primera carga después del divorcio, Pratama Arhan mencionó sobre ‘Independencia’

Yakarta, Viva – Pratama Arhan Finalmente apareció en las redes sociales por primera vez después de divorciarse oficialmente de la salsah de Azizah. En su última carga en Instagram, futbolista Equipo nacional indonesio Aparece en un anuncio de video para servicios celulares con los matices de las celebraciones de la independencia.

Leer también: Thom Haye a Persib, Netizen Bad promete que estos hombres caminan de Indonesia a los Países Bajos



«¡Merdeka no es solo una cuestión de gratis, sino también la oportunidad de ganar!» Arhan escribió en su subtítulo de carga, que inmediatamente atrajo la atención del público.

Aunque no alude directamente a su divorcio, los ciudadanos están ocupados asociando la palabra «merdeka» con la libertad de Arhan de las relaciones domésticas que se encallan. No algunos también comentarios divertidos, sátira, a la tentación de los internautas, especialmente las mujeres.

Leer también: Respuesta de Pssi Ketum con el oficial Thom Haye News a Persib Bandung



Leer también: Después del divorcio nuevamente, la actitud de Bucin Pratama Arhan fue revelada a Azizah dispuesta a hacer esto



Aquí hay algunos comentarios que roban la atención:

«Mas si necesitas una nueva esposa para decir que sí ???????? «

«La independencia esencial está libre del pecado y la inmoralidad. Que Allah siempre proteja. «

«Zize (Azizah) es solo para leer la vida de Arhan Doang ???? «

“Las madres de Cikinde vuelven a casa, estás buscando a su esposo, incluso en la tentación de Arhan ???? «

«Aunque es demasiado tarde, felicidades por su conciencia Han ???????? «

«Feliz Merdeka Mas»

Esta carga también mostró a Arhan con una camiseta del Manchester United y parecía estar sentado relajado mientras jugaba un teléfono celular, fortaleció aún más la impresión de que estaba disfrutando de su nueva vida con calma y se centró en su carrera.

Con más de 600 mil me gusta en poco tiempo, esta carga muestra cuánta atención pública a la vida personal de Pratama Arhan es, incluso cuando solo aparece en un anuncio.