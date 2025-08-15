Yakarta, Viva – número Pratiwi sudarmono, astronauta La primera mujer de Indonesia, brillando de nuevo. No a través de la NASA Rocket, sino en la pantalla del cine a través de película Los últimos niños se titulan Pelangi en Marte.

Aunque el personaje de Pratiwi (Sra. Pelangi) en esta película es un personaje ficticio, su espíritu es real. Inspirada en la figura de Pratiwi Sudarmono, una mujer indonesia que en 1985 fue elegida como astronautas de la NASA después de derrotar a 200 rivales de toda Indonesia. Incluso fue grabado como Astronautas Primero en el sudeste asiático. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Durante el período de preparación, Pratiwi se sometió a una serie de entrenamiento intensivo en la NASA: a partir de cero entrenamiento gravitacional en una piscina gigante, simulación dentro y fuera de la aeronave, hasta pruebas en el vacío. Sin embargo, los sueños históricos deben retrasarse.

Unos días antes de la salida, el avión Challenger que se usará explotó en el lanzamiento, de modo que se canceló toda la misión. Aun así, el estatus de Pratiwi como astronauta todavía es reconocido por el mundo y tiene el pin oficial de astronauta de la NASA.

No solo un posible astronauta, Pratiwi también es médico, investigador de medicina espacial, profesora y profesora de microbiología en la Facultad de Medicina, Universidad de Indonesia (FKUI). Su figura representa la fuerza, la inteligencia y la dedicación de las mujeres indonesias en el campo de la ciencia.

«En el pasado, la Sra. Pratiwi no tuvo tiempo de volar realmente al espacio, a través de esta película, su nombre aterrizó en Marte. Esta es una forma de nuestro respeto por ella», dijo Upie Gueva, directora de la película Pelangi en Marte, en su declaración, citada el viernes de 1525.

«Nos sentimos honrados de obtener la bendición de hacer el nombre de la Sra. Pratiwi una inspiración importante de personajes en esta película. Para nosotros, este no es solo un elemento de la historia, sino también la oportunidad de introducir las grandes figuras de Indonesia a niños y jóvenes», agregó Dendi Reynando, el productor de cine de Pelangi en Marte.

El arco iris en Marte no fue solo una aventura de fantasía de los niños, sino que también trajo un mensaje: un sueño retrasado puede seguir siendo una inspiración para la próxima generación.

La película Pelangi en Marte le dice al arcoíris, el primer ser humano nacido en Marte, que se aventuró en busca de minerales mágicos (Omega Omega) que pudieran puro agua. Al encontrar el mineral, su sueño de irse a casa y conocer a su padre podría realizarse. El arco iris en Marte se emitirá en los cines en 2026, traerá una historia llena de imaginación, aventura y calidez familiar.