La primera aparición después del vacío se sorprendió a los fanáticos

Yakarta, Viva – Actriz y presentadora famosa Ser Ramlan Oficialmente regresó al mundo de la música después de un largo vacío. El primer regreso se llevó a cabo en el evento del Club de Aniversario de Yakarta organizado por la producción de ZA55, el viernes 5 de septiembre de 2025.

La aparición de OLLA esta vez estuvo en el foco público porque lanzó la música por última vez en 2011, a través de un solo dúo con Dewi Sandra titulado «Stop». La canción es una reorganización del trabajo de Dewi Perssik con un toque de RNB y Pop Dance, que era bastante popular.

En este muy esperado regreso, Olla apareció con un nuevo concepto de etapa que era más moderno, enérgico y lleno de sorpresas. El acompañamiento de la música de DJ y la coreografía de bailarines profesionales hacen que el espectáculo se sienta más magnífico.

«Gracias a la producción de ZA55 por dar esta oportunidad. A través de este evento, puedo dejar de lado el anhelo y volver a saludar a los fanáticos que siempre son leales para apoyarme», dijo Olla Ramlan al equipo de medios.

Miles de espectadores que asistieron fueron disueltos en nostalgia, así como euforia viendo a Olla cantando nuevamente. La calidez de la interacción de Olla con los fanáticos hace que la atmósfera sea más emocional.

Olla Ramlan regresa al mundo del entretenimiento

«Después de un largo vacío, finalmente mi anhelo por los fanáticos podía ser tratado. Su apoyo era extraordinario, y esto me hizo aún más entusiasta de trabajar nuevamente», agregó.

Mientras tanto, según el director de producción de ZA55, Yeni Smood, el regreso de Olla no es una coincidencia. Reveló que su equipo vio una fuerte señal de las redes sociales de OLLA que mostró preparación para regresar a la industria del entretenimiento.

«Mi instinto dijo que Olla estaba listo para regresar. Por lo tanto, trabajamos inmediatamente en este evento como el primer paso del regreso de Olla al mundo de la música», explicó Yeni Smood.

De hecho, Yeni Smood dijo que había planes para celebrar un mini concierto en varios hoteles que involucran a varios otros artistas.

«Queremos hacer un concepto más fresco y impresionante, para que Olla pueda estar más cerca de los fanáticos», agregó Yeni Smood.

Este regreso es un impulso importante para que Olla Ramlan regrese a activo en el mundo del entretenimiento, especialmente la música. El público también espera que en el futuro OLLA pronto lance un nuevo sencillo o incluso un álbum como prueba de su seriedad para continuar la carrera musical.