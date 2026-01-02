La prevención de la corrupción debe convertirse en el principio fundamental

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) abre su voz respecto al discurso sobre cambios en el mecanismo de elección de jefes regionales (elecciones regionales) está seleccionado DPRD.

Lea también: Comisión III: Prabowo se convierte en maestro del extraordinario despertar en la aplicación de la ley



El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, dijo que el discurso debe estar de acuerdo con los principios de prevención de la corrupción en el diseño del sistema político.

«El KPK enfatiza que uno de los principios fundamentales que deben mantenerse en el diseño de cada sistema político es prevenir la corrupción, fortalecer la integridad y la rendición de cuentas de los administradores estatales», dijo Budi en su declaración citada desde ANTARA, el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: La Policía Nacional desmantela el caso de corrupción de LPEI, el Estado pierde 43 millones de dólares y 6 personas se convierten en sospechosas



Budi explicó que la contienda política de alto costo, tanto en elecciones directas como indirectas, conlleva el riesgo potencial de corrupción.

«Costos políticos «Los grandes pueden fomentar prácticas no saludables», afirmó.

Lea también: El Fiscal General investiga presunta corrupción en los permisos de minería en el norte de Konawe



Según las observaciones de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, dijo, la contestación política con altos costos puede conducir a transacciones políticas, como el abuso de poder y los esfuerzos por devolver capital político a través de políticas públicas después de ser elegido.

Esta observación, según Budi, refleja varios casos de presunta corrupción relacionados con la devolución de capital político que involucran a muchos jefes regionales.

«Más recientemente, a partir del caso Central Lampung, el público estuvo expuesto a prácticas preocupantes, es decir, que la adquisición de bienes y servicios en la zona se organizó de modo que los proveedores fueran equipos exitosos que ayudaron al regente ganador durante las elecciones», dijo Budi.

«El producto del presunto delito de corrupción también fue utilizado por el regente, que ahora ha sido declarado sospechoso, para cubrir los préstamos de capital político que había concedido», continuó.

Anteriormente, el presidente general del Partido Despertar Nacional, Muhaimin Iskandar, fue el presidente diario del partido. gerindra Sufmi Dasco Ahmad y el presidente general del Partido del Mandato Nacional, Zulkifli Hasan, se reunieron en la residencia del presidente general del Partido Golongan Karya, Bahlil Lahadalia, para discutir la futura agenda política el domingo 28 de diciembre de 2025.

Esta reunión estuvo en el centro de atención porque una de las agendas políticas relacionadas con el discurso sobre el retorno del sistema de elección de jefes regionales fue elegida por el DPRD, que fue propuesta por primera vez por Lahadalia en la celebración máxima del 61 aniversario de Golkar titulada Tejer unión para construir una Indonesia avanzada en Istora Senayan, Yakarta, el sábado 6 de diciembre de 2025.

El secretario general del Partido del Movimiento de la Gran Indonesia, Sugiono, afirmó que la elección del jefe regional del DPRD fue aprobada como una propuesta porque vio los altos costos de las elecciones regionales simultáneas que siguen aumentando.