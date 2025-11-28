La presión económica se recupera, la economía de Purbaya RI en el cuarto trimestre alcanza el 5,7 por ciento

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa cree, crecimiento economía en cuarto trimestre-2025 podrá alcanzar el rango 5,6-5,7 por cientodebido a la presión económica que, según él, se ha orientado hacia recuperación.

«Esperamos que la economía en el cuarto trimestre pueda crecer entre un 5,6 y un 5,7 por ciento. Si esto sucede, entonces el impulso de nuestro crecimiento económico se habrá revertido, de una desaceleración a una aceleración. La tasa de crecimiento económico para todo el año podría alcanzar el 5,2 por ciento», dijo Purbaya en una reunión de trabajo con la Comisión XI de la RPD de RI, en Yakarta, el jueves 27 de noviembre de 2025.

La Agencia Central de Estadísticas (BPS) informó que el crecimiento económico en el primer trimestre de 2025 fue del 4,87 por ciento, luego aumentó al 5,12 por ciento en el segundo trimestre y se desaceleró nuevamente al 5,04 por ciento en el tercer trimestre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Una señal de recuperación económica, dijo Purbaya, se vio en el movimiento del mercado de valores, que aumentó significativamente. Al cierre de la jornada del miércoles pasado, por ejemplo, el índice compuesto de precios de acciones (IHSG) batió un nuevo récord en la posición 8.602.

Aunque a menudo se considera que el mercado de valores sólo lo disfrutan ciertos grupos, Purbaya cree que el nuevo récord de la JCI es una señal positiva para los inversores a largo plazo de que las condiciones económicas están mejorando. Al final, los inversores a corto plazo también se sumarán si se logra mantener un rendimiento positivo.

Purbaya cree que la política de colocación de fondos gubernamentales o Exceso de Saldo Presupuestario (SAL) es uno de los factores que impulsan la recuperación económica. Inicialmente, el gobierno proporcionó una inyección de efectivo de 200 billones de IDR a Himbara el 12 de septiembre de 2025.

Luego, el valor de la inyección se incrementó en 76 billones de IDR el 10 de noviembre de 2025 para que el sector real pudiera crecer aún más. Purbaya dijo que el estímulo aumentó el optimismo público y provocó nuevamente el movimiento económico.

Se refirió a los datos del índice de confianza del consumidor sobre el desempeño del gobierno de la Corporación de Seguro de Depósitos (LPS), que aumentó a 113,3 en octubre de 2025 desde el 101,5 anterior en septiembre de 2025.

Purbaya cree que, al mejorar la confianza pública en el desempeño del gobierno, se reducirán las manifestaciones futuras y el gobierno, junto con la RPD, podrá centrarse en crear un crecimiento más rápido mediante la implementación de los programas que han sido aprobados.

«La clave de cara al futuro es que debemos continuar manteniendo este impulso de mejora. No dejar que desaparezca para que podamos crear un crecimiento aún mayor. Si podemos mantenerlo, el año próximo podremos crecer un 6 por ciento sin que sea demasiado difícil, creo», dijo.