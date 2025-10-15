La presidenta de MSNBC, Rebecca Kutler, revela su diagnóstico de cáncer

Rebeca Kutlerpresidente de MSNBCHa sido diagnosticada con cáncer de mama pero tiene buen pronóstico de recuperación y espera estar ausente sólo unas semanas, confirmó la cadena.

Kutler informó al personal de MSNBC sobre su diagnóstico en la llamada editorial de la cadena el miércoles por la mañana. Anteriormente había compartido la noticia con ejecutivos de NBCUniversal y MSNBC, así como con los principales presentadores de MSNBC.

El diagnóstico de cáncer de Kutler fue el primero. reportado por CNN. Kutler, que tiene tres hijos, «también instó a su equipo a cuidar de sí mismos y de su salud, a priorizar su propia salud incluso en medio de un ciclo de noticias sin precedentes», según Brian Stelter de CNN.

Kutler, un alumno de CNN que fue nombrado presidente de MSNBC en febrerosucediendo a Rashida Jones, quien había liderado la cadena de noticias progresista desde 2021.

MSNBC se encuentra en medio de varios cambios importantes: será parte de Versant, la empresa derivada que albergará la mayoría de las redes de televisión por cable de NBCU, en una transacción que se completará a fines de 2025.

Como parte de la división, MSNBC cambie su nombre a “MS NOW” (Mi fuente de opinión noticiosa y el mundo) y elimine el pavo real de su logotipo.. Además, MSNBC y NBC News han comenzado a separar sus operaciones; A partir del 6 de octubre, NBC News nacional e internacional ya no aparecerá en MSNBC. Los corresponsales de NBC News con sede en Washington, DC seguirán apareciendo hasta el 20 de octubre, después de lo cual MSNBC gestionará su propia cobertura de noticias independiente y estándares editoriales.

El director ejecutivo de Versant, Mark Lazarus, al anunciar a Kutler como presidente de MSNBC a principios de este año, dijo que ella «tiene una visión estratégica amplia y las habilidades de liderazgo adecuadas para garantizar que MSNBC cumpla su promesa de marca y esté posicionada para crecer durante una época de cambios en la industria».

Kutler se unió a MSNBC como vicepresidente senior de estrategia de contenido en 2022, después de una larga trayectoria en CNN. Durante su estancia en CNN, trabajó como productora ejecutiva de Don Lemon y John King, entre otros, y también desempeñó un papel en el establecimiento de personalidades como Abby Phillip, Van Jones, Chris Wallace, Audie Cornish y Kasie Hunt en la cadena. Estaba preparada para ocupar un puesto de alto nivel en CNN+, el medio de streaming que fue descartado poco después del lanzamiento por parte de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.