La presentación internacional al Oscar de Annemarie Jacir

La aspirante al Oscar de Annemarie Jacir”Palestina 36” ha lanzado su primer tráiler, que ofrece una poderosa visión de lo que el aclamado cineasta palestino llama “el proyecto de mi vida”.

El drama histórico, que es la presentación oficial de Palestina para los Premios de la Academia 2026 en la categoría de largometraje internacional, está ambientado durante la revuelta árabe de 1936, un período que Jacir describe como “un importante punto de inflexión en nuestra historia”.

La revuelta árabe fue un “levantamiento a gran escala contra el dominio colonial británico”, dice Jacir. Variedad. «Ese momento preparó el escenario para todo lo que estaba por venir, y es un legado que todavía vivimos hoy».

La película, que Jacir ha pasado ocho años desarrollando, se centra en un grupo de aldeanos palestinos cuyas vidas se ven trastornadas por la ocupación británica, rastreando el nacimiento de un movimiento nacional que repercute a través de generaciones. Con una paleta visual a la vez íntima y amplia, el tráiler insinúa una historia basada en la resistencia, la memoria y la identidad colectiva.

“’Palestine 36′ cuenta una historia vital para nuestra historia, pero que nunca ha sido contada en una película”, dice Jacir. “Y aunque hice esta película para los palestinos, espero que también le hable a los pueblos colonizados de todo el mundo que siguen sintiendo los ecos de ese pasado”.

Jacir, que anteriormente representó a Palestina con “Wajib” (2017), “When I Saw You” (2012) y “Salt of the Sea” (2008), ha sido considerado durante mucho tiempo como una de las voces más influyentes del cine árabe. Con esta cuarta candidatura al Oscar, continúa su misión de replantear las narrativas palestinas a través de la autenticidad y el arte.

«Espero que el público esté abierto a recibir una historia del otro lado: de aquellos que fueron colonizados», comparte Jacir. «La historia no la escriben sólo los ganadores. A través de esta película, quería centrar las voces palestinas y llevarlas a la pantalla con honestidad y fuerza».

Murtada Elfadl escribió en su Variedad revisar«La película de Jacir recuerda que la historia no es abstracta, sino que se vive a través de familias y pequeños momentos de solidaridad y conflicto. Al unir el alcance épico con el detalle íntimo, ofrece un retrato de un pueblo fracturado pero intacto».

La película tuvo su estreno mundial en la sección de Presentaciones de Gala del Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre. Tras su carrera por las eliminatorias para el Oscar el mes pasado por Fotos De Sandía“Palestine 36” se estrenará en Los Ángeles en el Festival de Cine AFI el 25 de octubre. El estreno en Estados Unidos está previsto para principios de 2026.

Mira el tráiler completo a continuación.