La presentación épica del Oscar del país

«Prescient» es quizás la palabra más apropiada para describir «Palestina 36. » A medida que todo el mundo se centra en Gaza, una película sobre la historia del conflicto en el Medio Oriente no podría ser más oportuno. Jacir anualLa película épica tiene muchas otras fortalezas. Es una escala grandiosa, ambiciosa en la narración y equilibrado en la forma en que presta la misma atención al alcance histórico y la caracterización detallada. La película, que es la entrada de Palestina a los Oscar, tiene mucha historia que contar, pero aún así logra atraer singularmente sus muchos personajes y dar especificidad a sus diferentes lugares. Exige la atención indivisa de la audiencia y la gana al final de su tiempo de ejecución.

Como el título lo indica, la película cubre un poco más de un año en Palestina, cuando era una colonia británica. Hay una ventaja nominal en Yousef (Karim Daoud Anaya), un joven que alterna entre Al Basma, el pequeño pueblo agrícola donde nació y aún vive, y la gran ciudad de Jerusalén, donde trabaja como conductor de Amir (Dhafer L’Abidine), un destacado periodista palestiano que también es un operativo político. En el pueblo, los agricultores ven disminuir su tierra mientras los colonos que escapan del antisemitismo en Europa se apoderan de él. En la ciudad, los oficiales británicos, los combatientes de la libertad palestina y los periodistas comienzan a establecer su agenda para el inevitable conflicto sobre el futuro de Palestina.

La historia comienza con fragmentos casi no relacionados, capturando las vidas y las luchas de algunos personajes que rara vez se cruzan. En poco tiempo, sin embargo, sus muchos hilos se convierten en una narración completa de una nación al borde del cambio sísmico. Mientras que una obra de ficción, «Palestina 36» evoca una sensación de profundidad histórica a través de sus ricos personajes y situaciones complejas, como si se produzca una gruesa bibliografía de experiencias reales.

En el pueblo, conocemos a Yousef y su familia. También está su vecino Rabab (Yafa Bakri), una viuda con la que está enamorado. La familia de Rabab, que también trabaja en la tierra, incluye a sus padres (Hiam Abbas y Kamal El Basha) y su pequeña hija, Afra (Wardi Eilabouni). AFRA tiene un amigo en Kareem (Ward Helou), el pequeño hijo del sacerdote cristiano en el pueblo, Padre Bolous (Jalal Altawil). A través de estos personajes, Jacir construye un tapiz de interrelaciones para mostrar cómo la vida está cambiando entre diferentes generaciones.

En la ciudad, nos encontramos con la esposa de Amir, Khuloud (Yasmine Al Massri), un periodista que escribe bajo un seudónimo masculino porque las mujeres no fueron lo suficientemente respetadas como para ser escuchadas. También está el gobernador británico (Jeremy Irons) y su secretario (Billy Howle), que simpatiza con la causa palestina. Dos temas surgen como fundamentales para la narración: la guerra económica tranquila pero despiadada sobre la tierra, con procesos burocráticos que convierten la propiedad en una herramienta de desposión, y la forma en que los ciudadanos se dan cuenta de que su país está siendo robado y comienzan a organizar una resistencia. El guión de Jacir representa bruscamente la división de la clase entre los palestinos, contrastando a los agricultores en las zonas rurales y la élite educada en la metrópoli, con Yousef como el conducto entre los dos.

La película tiene algunas escenas que podrían ser solas como narrativas cortas y singulares. Uno de un tren detenido por los combatientes de la libertad palestina muestra cómo la gente se unió para apoyar la rebelión contra el mandato británico. Como su líder Khaled (Saleh Bakri en una actuación llena de gravitas) pide folletos, la cámara captura la camaradería que se desarrolla entre personas que minutos antes eran simplemente extraños pasando entre sí. A medida que cada pasajero alcanza sus bolsillos por dinero, o en sus cuellos y manos para joyas, la cámara captura, en su aspecto, la comunidad de propósito que ahora todos comparten.

Otro es de un grupo de oficiales británicos y sus familias haciendo un picnic junto al pueblo donde se lleva a cabo la mayor parte de la acción. Vemos a los niños palestinos corriendo, tratados como seres exóticos, mientras que los británicos llevan sillas y mesas a grandes paraguas para proteger del sol mediterráneo. Jacir usa todas estas imágenes como evidencia de cómo funciona el colonialismo: los británicos están allí para pasar algo de tiempo libre, y aparentemente no les importa cómo abandonan el lugar y qué podría cambiar su presencia.

La narración de historias en «Palestina 36» está marcada por una fisicalidad constante. La violencia es corporal: las caras son golpeadas, los cuerpos están limitados o atados, mientras los ojos lloran y las narices sangran, pero también lo es el afecto: un abrazo entre camaradas, un toque fugaz entre los amantes potenciales, un abrazo de una abuela cariñosa. Cuando el pueblo se une, recogiendo y arrojando piedras al ejército británico escondido detrás de sus autos blindados, el contraste se vuelve aún más claro. Allí se encuentra la historia de cómo estas personas perseveraron y resistieron a pesar de que la violencia se acerca constantemente a ellas.

Las actuaciones son uniformemente excelentes y en conjunto entre sí, un verdadero trabajo de conjunto donde cada actor complementa a sus socios de pantalla. La única nota perdida es Robert Aramayo como el villano capitán militar británico, a quien solo falta un bigote giratorio en cómo se escribe y realiza el personaje caricaturizado. Visualmente, «Palestina 36» se ve suntuosa, con trajes y fotografías detallados específicos del período que capturan la naturaleza radical de la narración (a pesar de algunas escenas extrañas entre las escenas de la multitud).

«Palestina 36» resuena porque une a lo personal a lo político, mostrando cómo surge la resistencia en formas tranquilas y explosivas. La película de Jacir recuerda que la historia no es abstracta, sino que vive en familias y pequeños momentos de solidaridad y conflicto. Al unir el alcance épico con detalles íntimos, ofrece un retrato de un pueblo fracturado pero ininterrumpido. Cuando llega a su nota final, la audiencia siente una catarsis como historia y la realidad de hoy entrelazada.