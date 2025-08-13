La presencia del comandante adjunto del TNI no creará un ‘sol gemelo’

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes I, TB Hasanuddin cree en la presencia Comandante Adjunto del TNI General Tandyo Budi Revita no creando sol gemelo en el cuerpo TNI.

Porque, dijo TB Hasanuddin, comandante adjunto del TNI tuvo la tarea de ayudar y tener responsabilidad directa con el comandante de TNI.

«Así que no se llama más tarde el Sol Gemelo. No hay no. Es responsable ante el comandante de TNI. De hecho, también hay muchos rivales para convertirse en candidatos para el comandante de TNI. No», dijo TB Hasanuddin a periodistas en el complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta Central, miércoles 13 de agosto de 2025.

TB Hasanuddin explicó la inauguración del general Tandyo como el comandante Diputado TNI General TNI era apropiado y según fuera necesario.

«Veo que la colocación del comandante adjunto del TNI tiene razón. Primero, hay un desarrollo del número de personal que mencioné anteriormente. En segundo lugar, el rango de control es más amplio y el último, topoxi aumenta», dijo.

Anteriormente informó, el presidente indonesio Prabowo Subianto inauguró oficialmente al general Tandyo Budi Revita como comandante adjunto del TNI el domingo 10 de agosto de 2025.



El presidente indonesio, Prabowo, inauguró el comandante Diputado TNI General Tandyo Budi Revita Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Después de la sesión informativa, Prabowo dio dirección directa a los soldados, incluido el comandante adjunto del TNI.

Tandyo dijo que el presidente Prabowo dio el mandato de que la tarea del comandante adjunto debía hacer que el TNI fuera más preparado en términos de tropas y operaciones.

«Sí, por supuesto, hay un énfasis especial en mí cómo estar listo para el TNI, listo para estar operativo en cualquier momento», dijo Tandyo a los periodistas en Batujarar, Bandung, West Java.

Además, el ex Wakasad también dijo que una de las tareas del comandante adjunto era ayudar a la tarea del comandante de TNI.

«(Su trabajo) ayuda al comandante general del ejército, tierra, mar, aire», dijo.