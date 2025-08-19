La presencia de kakorlantas y personal en el campo cuando el 80 aniversario de la República de Indonesia mostró responsabilidades morales

Yakarta, Viva – La junta ejecutiva del iniciador de la lucha de las ideas del pueblo (PB Inspira) expresó su agradecimiento al jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) Polri El inspector general Agus Suryonugroho para el compromiso y la acción concreta para garantizar la seguridad y el tráfico sin problemas durante el 80 aniversario de la República de Indonesia en Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025.

El presidente de PB Inspira, Rizqi Fathul Hakim, enfatizó que la presencia directa de Kakorlantas en el campo era un paso estratégico que mostraba un liderazgo proactivo.

«El paso concreto de los Kakorlantas se cae directamente para monitorear y dar instrucciones en los puntos seguridad El 80 aniversario de la República de Indonesia mostró una responsabilidad moral que debería ser emulada «, dijo, el martes 19 de agosto de 2025.

Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

El Inspector General Agus, que también se desempeñó como Jefe de Operaciones (Kaopspus) de la Operación Merdeka Jaya 2025, desde la madrugada ha visitado el Kamseltibcarlantas Security Post en varias ubicaciones vitales. En la patrulla en la región de Monas y el palacio estatal, fue testigo de primera mano el entusiasmo de la comunidad y se aseguró de que todos los esquemas de seguridad fueran bien.

«Alhamdulillah, toda seguridad, tanto abierta como cerrada, incluida la escolta de la mañana a la tarde, funciona sin problemas. El tráfico permanece bajo control a pesar del alto volumen de vehículos», dijo.

Rizqi evaluó que el monitoreo directo del liderazgo de Korlantas alentó al personal y permite un tratamiento rápido si surgen obstáculos. «La presencia de Kakorlantas no es solo una formalidad, sino la clave de la efectividad del control de campo. Este es un liderazgo que garantiza grandes operaciones como la Operación Merdeka Jaya como se esperaba», explicó.

Frente a la fiesta del pueblo por la noche, el inspector general Agus enfatizó la preparación total de las filas de Korlantas. «La comunidad se ve alegre, los miembros están entusiasmados y permaneceremos alertas hasta la noche. Los arreglos de seguridad y tráfico continúan siendo optimizados», dijo.

PB Inspira evalúa el éxito de mantener el buen funcionamiento del tráfico en medio de la euforia de celebración como evidencia de la profesionalidad de la Policía Nacional. «El monitoreo directo de Kakorlantas en este día histórico es una forma de responsabilidad y alta dedicación de la Policía Nacional Korlantas para servir a la gente», dijo Rizqi.

La apreciación de PB Inspira confirma la importancia del liderazgo directamente involucrado en garantizar el éxito de asegurar el nacionalismo a gran escala.