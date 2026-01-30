La presa de Katulampa está en alerta 3, Pramono enfatiza que Yakarta está lista para enfrentar inundaciones

Jacarta – El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, enfatizó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) se ha preparado para afrontar el potencial. inundación siguiente estado Presa de Katulampa que se encuentra en el nivel de alerta 3 desde el jueves 29 de enero de 2026 por la noche.

«Katulampa está en Alerta 3 desde ayer, hace 15 horas. Nosotros en Yakarta nos hemos preparado para eso», dijo Pramono cuando se reunió en la zona de Rorotan, en el norte de Yakarta, el viernes 30 de enero de 2026.

ilustración de las inundaciones en la carretera (Doc. TMC Polda Metro Jaya) Foto : VIVA.co.id/Fajar Ramadán

Explicó que el aumento del nivel del agua también se estaba produciendo en la esclusa de Manggarai.

Para reducir la presión del agua a lo largo Sungai CiliwungEl Gobierno Provincial de DKI Yakarta ha abierto una serie de vías fluviales en zonas que hasta ahora no han sido tocadas.

«Varias zonas que estaban intactas tuvieron que abrir el paso del agua para que el agua pueda fluir hacia el mar. Esto se hizo hace unas dos horas», explicó Pramono.

También espera que esta medida pueda reducir la descarga de agua del río Ciliwung, que actualmente está experimentando un aumento.

Sin embargo, reconoció que las condiciones de las mareas también influyen en la velocidad del agua que fluye hacia el mar.

«En este momento la marea está alta. Si la marea baja, estoy seguro de que el agua pronto será empujada al mar», dijo Pramono.

Debido a la intensidad de las lluvias, aparecieron inundaciones en varios puntos de Yakarta. (Foto de ilustración)

Según él, en términos de infraestructura, el control de inundaciones en el río Ciliwung es bastante adecuado, incluido el estado de las compuertas, que se considera que funcionan bien.

«Para Ciliwung, las instalaciones de flujo del río son muy buenas, incluidas las compuertas. Sin embargo, el nivel del mar sigue siendo relativamente alto», afirmó Pramono. (Hormiga)