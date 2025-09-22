La preparación para un entrenador apretado, el entrenador, admite el duelo contra Arema FC, será difícil

Malang, Viva – Entrenador Perseguidor Bandung Bojak Hodak declara el partido Súper liga oponerse a Arema fc En el Estadio Kanjempuan, Malang Regency, Java Oriental, el lunes 22 de septiembre de 2025 podría ser un partido difícil debido a la apretada preparación del club de West Java.

Leer también: La sorprendente confesión del entrenador de PSM: mi personal no pudo comer porque no se habían pagado 5 meses



Bojan en una sesión de conferencia de prensa en el estadio Kanjuruhan el domingo dijo que solo tenía menos de una semana en la preparación del equipo para enfrentar esta pelea.

«Tenemos 4 días para prepararnos después del partido en la AFC (Champions League dos), este será un partido difícil», dijo Bojan.

Leer también: Nyangnyang Legend Persib Champion Union muere, este es un perfil corto



En medio de la breve preparación de Persib, dijo, Arema FC en realidad pudo mostrar el rendimiento del juego que fue bastante bueno al comienzo de la temporada.

Se llamó una fuerza para el equipo local apodado Singo Edan para jugar el partido contra Persib.

Leer también: Por el bien del equipo nacional indonesio, el calendario de la Super League se pospone



«Por lo general, comienzan a ser fuertes en la segunda mitad, pero ahora es bastante fuerte. Tenemos que tener cuidado», dijo.

Sin embargo, Bojan todavía se dirige a Beckham Putra y colegas a poder lograr resultados positivos en su viaje a Malang.



Persib vs Lion City Sailors

Mientras tanto, Persib Bandung Player Thom Haye dijo el equipo de entrenadores había hecho los máximos esfuerzos en el desarrollo de estrategias y patrones de juego para tratar con Arema FC.

El centrocampista tipo jugador confirmó la llegada de Persib al estadio Kanjuruhan con una misión para robar la victoria.

«Por supuesto que llegamos a lograr los mejores resultados», dijo.

En esta ocasión, el ex jugador de Almere City FC también respondió a una variedad de críticas dirigidas a sí mismo sobre el rendimiento en el campo.

Según él, la crítica es una justicia y, en cambio, se convierte en un látigo de su entusiasmo para mostrar las mejores habilidades.

Sin embargo, Thom Haye afirmó obtener mucho apoyo de los seguidores.

«Dependiendo de nosotros mismos, el enfoque está en el que solo he estado alrededor de 1.5 a dos semanas con el equipo y aún la adaptación. Pero intentaré ser mejor como equipo», dijo. (Hormiga)