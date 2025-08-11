La pregunta de Vior hace que Lisa Mariana Sulk pidiera volver a casa desde el podcast

Yakarta, Viva – Lisa Mariana que de repente fue viral después de pedir la responsabilidad del ex gobernador de West Java, Ridwan KamilPara el niño que nació, haciendo que la antigua modelo adulta sea una celebridad.

Leer también: Observador: si está probado, la prueba de ADN de Ridwan Kamil-Lisa puede convertirse en casos de adulterio



La celebridad a menudo es invitada a varios podcasts para decir la cronología del caso que ocurrió entre él y Ridwan Kamil, hasta que finalmente afirman tener hijos del esposo de Atalia Proatya. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Bueno, una de las declaraciones de Lisa Mariana que hizo que el público frunciera el ceño fue cuando dijo «Ani-Ani no, los ahorros de Yess». Eso hizo que muchas personas se preguntaran, cuál era el propósito de su declaración. Porque según la opinión de muchas personas, ambos tienen un significado que no es muy diferente.

Leer también: Más popular: Momento de ADN Ridwan Kamil-Lisa Mariana Test, 10 Secret Acha Septriasa antes de divorciarse



Chicos vacíos que consisten en Catheez, MeydenY FrescoTambién curioso por eso. Al invitar a Lisa Mariana a su podcast, los tres hicieron preguntas a la celebridad alternativamente.

«Lisa, ¿por qué con su pedestal puede decir ani-ani no», preguntó Chateez A Lisa, que luego fue continuada por Vior, citado del Proyecto WKWK de YouTube, lunes 11 de agosto de 2025.

Leer también: Los resultados de la prueba de ADN Ridwan Kamil y Lisa Mariana salieron inmediatamente, ¿quién se caería?



«Chimpanse sí», dijo Vior fue enderezado por Coki Pardede.

Lisa Mariana todavía estaba firme en su declaración. Según él, Ani-Ani y los ahorros son dos cosas diferentes.

«Ani Ani está abierto, no es el mismo (chico)», explicó Lisa.

«¿Si no?» Chateez preguntó todavía curioso.

«No», respondió Lisa con confianza.

«Oh, ¿estás engañando?» dijo Meyden.

«¿Cuál es el caso o no?» Cecar Vior.

Al encontrar una pregunta de Vior, Lisa también parecía furiosa y fuera de palabras.

«Hmmm … vete a casa», dijo Lisa, acompañada por un estudio.

Por otro lado, Lisa Mariana, su hija y Ridwan Kamil, se han sometido a pruebas de ADN en la Policía de Investigación Criminal, recientemente. En el futuro cercano, pronto se revelará el rompecabezas, ya sea Ridwan Kamil, el padre de una niña nacida Lisa Mariana. Según se informa, los resultados de la prueba de ADN saldrán en aproximadamente 10 días.