La predicción de Steph Curry de Reggie Miller molestará a los fanáticos de los Warriors

avispones de charlotte ala ¿Podría Knueppel? ha metido 144 triples en sólo 17 juegos, disparando a un ritmo nunca antes visto por un novato de la NBA. El miembro del Salón de la Fama Reggie Miller, quien alguna vez ocupó el triples de todos los tiempos récord, siente que la estrella de los Warriors, Steph Curry, el actual campeón, debería estar “nervioso” por su récord.

«Me atrevo a decir esto… ¿Stephen Curry estará un poco nervioso en unos 15 años?» Miller preguntó en “The Dan Patrick Show” el martes.

«Simplemente regrese y mire los primeros dos o tres años de Steph, en términos de triples anotados, y lo que Kon ha hecho este año. Simplemente mire sus primeros años.

«Aquí está el problema: tiene que mantenerse saludable y tener longevidad. ¿Puede Kon Knueppel hacer eso durante un largo período de tiempo? Quiero verlo, y Kon lo está haciendo en Charlotte».

Las posibilidades de Kon Knueppel

Además del punto de Miller, la NBA era una liga diferente cuando Curry ingresó. Durante su primera temporada en 2009-10, el promedio de tres en toda la liga fue sólo 18,0 por partido, y el novato Curry intentó 4,8 para los Warriors.

En la temporada de novato de Knueppel, los equipos intentan 37,3 triples por partido, más del doble de lo que intentaron los Warriors en la campaña de novato de Curry. El alumno de Duke, de 20 años, tiene luz verde para intentar 8,5 triples, casi el doble que el novato Curry.

Si Knueppel disfruta de una fructífera carrera de 16 o 17 años, Miller podría estar en lo cierto.

Hasta el 26 de noviembre, Curry había acertado 4.131 triples en 1.041 partidos de temporada regular, liderando al segundo clasificado, James Harden, por 891 triples.

Para que Knueppel pueda siquiera oler el récord de Curry, tendría que promediar al menos 300 triples por temporada durante al menos 14 campañas consecutivas.

Curry, por supuesto, parece preparado para sumar al menos otros 1.000 triples a su cuenta, siempre que juegue otras tres temporadas en su nivel actual.

El bastón de registro de las 3 p.m.

En febrero de 2011, Ray Allen rompió el récord de Reggie Miller (2.650 triples), casi seis años después de que Pacers de Indiana GOAT dio por terminado el día.

En septiembre de 2022, Curry rompió la marca de Allen (2973 triples) en el Madison Square Garden y desde entonces ha acertado otros 1153 triples, separándose del resto. Oportunamente, tanto Allen como Miller estaban en el edificio, y este último hacía comentarios.

Curry dijo que el récord lo hizo aceptar su etiqueta como el mejor tirador de todos los tiempos.

«Nunca quise llamarme el mejor tirador hasta que obtuve este récord», dijeron los Warriors. dijo en 2022. «Así que me siento cómodo diciendo eso ahora. No hay mejor escenario que tener a Ray en el edificio, tener a Reggie en la llamada, tener a mi familia aquí».