Esteban Jackson siguió todo el humo y dispuso un cinco incluyendo Esteban Curry dijo que confiaría más que en cualquier otro en la liga, NBA Informes de análisis. “Steph en el uno, Jimmy en el dos, Kuminga en el tres, Draymond en el cuatro, Horford en el cinco”, dijo Jackson. Lo llamó «la mejor alineación de la liga este año» y agregó: «el guerreros podemos ganar el campeonato”. Apoyó a Jonathan Kuminga en ese grupo y dijo que el delantero le daría la razón.

El jueves por la noche contra los Nuggets, Golden State Terminé con esos cinco exactos. y cambió el juego, informa Chico ER. Durante dos semanas de campamento, cinco partidos de pretemporada y los dos primeros días de la temporada, Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga y Al Horford no habían compartido la cancha juntos. «La idea», dijo Steve Kerr, «nunca ocurrió».

Los cinco últimos turnos dan la vuelta al juego

Denver lideraba hasta por 14 y se benefició de los 50 puntos de Aaron Gordon, incluidos 10 de 11 en triples. Curry respondió con 42, anotó un triple que empató el juego con 21,4 segundos restantes y abrió la prórroga con otro. Después de un tiempo muerto al final del tiempo reglamentario, los asistentes Terry Stotts y Chris DeMarco sugirieron el grupo gigante.

Butler sustituyó a Will Richard a los 4:21 del cuarto. Green reemplazó a Brandin Podziemski a las 3:50. Aparte de unos segundos en la posesión defensiva final del tiempo reglamentario, esos cinco cerraron los últimos 8:50 y se llevaron una victoria en tiempo extra 137-131. La alineación entró abajo 116-109 y superó a Denver 28-15 desde ese punto.

Kerr dijo que el personal no había discutido la combinación antes de ese momento, informa ClutchPoints. «Durante el tiempo muerto, Terry lo sugirió. Chris DeMarco también lo sugirió. Ni siquiera habíamos hablado de esa combinación hasta esta noche. Simplemente sentí que era lo correcto. Se salieron con la suya durante todo el juego. Sentí que, para ganar el juego, íbamos a tener que tener nuestra mejor alineación defensiva en la cancha. Nuestra alineación más atlética. Es muy divertido ver a ese grupo, que nunca ha jugado juntos, cerrar un juego contra uno de los mejores equipos de la liga», Kerr dijo, a través de Anthony Slater de The Athletic.

Por qué funcionó, en sus palabras

Green dijo que el grupo arregló el espacio y cerró las segundas oportunidades. “Conseguimos el espacio adecuado, pudimos hacer muchas paradas, cambiamos mucho, mantuvimos cuerpos sobre cuerpos”, dijo Green. «Y ese grupo fue realmente capaz de lograr rebotes. En la recta final, tenían una oportunidad. Si no lo lograban, nos íbamos a la carrera».

Green también explicó cómo la unidad se apoyaba en leer y reaccionar. «Steve normalmente llama algo, pero simplemente vamos», dijo. «No necesitábamos decidir nada. Simplemente jugamos entre nosotros. Vimos el enfrentamiento que queríamos, llegamos a eso, llegamos al espacio y luego dejamos que el siguiente jugador hiciera la jugada. Tenemos cinco muchachos en la cancha que pueden hacer una jugada».

Curry se hizo eco de la decisión. «Fuimos realmente decisivos para llegar a nuestros lugares», dijo.

El tamaño y la habilidad se ajustaban al enfrentamiento. Además de Curry, de 6 pies 3 pulgadas, Green era el jugador más bajo del grupo con 6 pies 6 pulgadas, y Horford se encargaba de los minutos centrales. El veterano grande pudo encontrar fuerza en un extremo y espaciar la cancha en el otro, lo que liberó a Curry, Butler, Kuminga y Green para cambiar y atacar enfrentamientos.

La afirmación de Jackson antes del juego no resolvió ningún debate de toda la temporada, pero la elección de los Warriors al final del juego le dio apoyo en el mundo real. Los cinco que lanzó cerraron una victoria sobre los campeones defensores y lo hicieron sin repeticiones juntos en el campamento o la pretemporada. Como dijo Kerr, “parecía que era lo correcto” y el jueves por la noche así lo parecía.