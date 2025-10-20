La predicción de Cameron, la novia de George Kirby, sobre los Marineros se hizo realidad

Ha sido una postemporada salvaje para Marineros de Seattley George Kirby La publicación de Instagram de su novia Cameron Lynch antes de los playoffs de la MLB resultó ser profética. Mientras los Marineros se preparaban para los playoffs, Lynch recurrió a Instagram para celebrar los logros del equipo y esperar con ansias la postemporada.

“Es hora de una temporada de béisbol espeluznante🍾🍂”, publicó Lynch el 28 de septiembre de 2025, mientras compartía fotos de la celebración de los Marineros después de hacerse con el título de la División Oeste de la Liga Americana.

Ha sido una postemporada bastante espeluznante para los Marineros, incluidos dos juegos en los que el ganador se lo lleva todo en la ALDS y la ALCS. Seattle necesitó 15 entradas para derrotar al Tigres de Detroit en el Juego 5 y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Las cosas no se pusieron más fáciles para los Marineros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana a pesar de comenzar la serie con una ventaja de 2-0 en el Azulejos de Toronto. Los Marineros una vez más se encuentran al borde de la eliminación en el Juego 7 con un viaje a la Serie Mundial en juego.



Ciertamente, una temporada de béisbol espeluznante.

George Kirby busca llevar a los Marineros a la Serie Mundial con una victoria en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Azulejos

La buena noticia es que Kirby subirá al montículo para los Marineros mientras Seattle intenta llegar a la Serie Mundial. Sin duda, a Lynch le encantaría animar a Kirby en la Serie Mundial.



No ha sido una Serie de Campeonato de la Liga Americana ideal para Kirby, ya que el lanzador busca recuperarse en el Juego 7. El analista de Fox, John Smoltz, cree que hay muchas razones para pensar que Kirby puede recuperarse en Toronto.

«Creo que Kirby se va a recuperar», dijo Smoltz. “Brock y Salk” de Seattle Sports durante una entrevista del 20 de octubre. “Porque a un lanzador, cuando le sucede algo por primera vez que nunca sucedió, tiene la oportunidad… de reiniciar, hace los ajustes necesarios, observa lo que está sucediendo.

«… Me dirijo a las estrellas que han estado llevando este club de béisbol, y en un momento como este, creo que tienen la oportunidad de dar un golpe significativo».

George Kirby sobre ser el lanzador abridor en el Juego 7 de la SCLA: «Me encanta lanzar bajo presión»

Lynch ha sido un habitual animando a Kirby y los Marineros esta temporada. Ahora, Kirby busca ayudar a los Marineros a hacer algo que el club nunca ha hecho: jugar en una Serie Mundial.

«Es un gran honor (lanzar en el Juego 7). Sí, saldré y daré lo mejor de mí». Kirby dijo a los periodistas el 19 de octubre. «… Me encanta lanzar bajo presión y estoy muy contento de poder conseguir el Juego 7».

El manager de los Marineros, Dan Wilson, sobre George Kirby: «Él es el tipo que queremos en esa situación»

Lynch acompañó a Kirby al Grandes Ligas Festividades del Juego de Estrellas cuando el lanzador obtuvo el honor en 2023. El viaje no estuvo muy lejos ya que el Juego de Estrellas de la MLB fue en Seattle.



Ha sido un ascenso meteórico desde entonces tanto para el club como para Kirby. El manager de los Marineros, Dan Wilson, expresó confianza en Kirby antes del Juego 7. Wilson también agregó que el juego no recaerá todo sobre los hombros de Kirby ya que el equipo planea tener otros veteranos listos para lanzar también.

«Él es el tipo que queremos en esa situación y ha lanzado bien el balón y es su lugar», dijo Wilson sobre Kirby. según Deportes de Seattle. «George será el abridor y esperamos tener todas las manos a la obra en el bullpen y listo para jugar en cualquier momento».