La predicción coloca al RB Javonte Williams de los Cowboys con los NY Jets

Si esta es su única temporada juntos, no se puede decir el vaqueros de dallas No conseguí un gran trato con el corredor. Javonte Williams.

Jugando con un contrato de 1 año y $3 millones, Williams fue una pieza clave de lo que posiblemente sea la mejor ofensiva de la NFL, corriendo para récords personales de 1,201 yardas y 11 touchdowns mientras promediaba un récord personal de 4.8 yardas por acarreo.

El único problema ahora es que Williams jugó tan bien que es casi seguro que le costó salir de Dallas, donde ya están aproximadamente $36 millones por encima del tope salarial de 2026 y enfrentan una temporada baja de movimientos dramáticos en la plantilla para reducir los salarios. uno que ya ha comenzado faltando un juego de la temporada regular y los Cowboys eliminados de la contienda por los playoffs.

Alex Kay de Bleacher Report cree que Williams probablemente se ha abierto camino hacia un contrato de varios años con otro equipo en el ciclo de agencia libre de 2026, con el Jets de Nueva York un lugar probable de aterrizaje con un contrato en el rango de 3 años y $20 millones.

Williams jugó las primeras 4 temporadas de su carrera con el Broncos de Denverdonde su juego se estancó en 2024 con 513 yardas terrestres y 4 touchdowns con un promedio de 3.7 yardas por acarreo en 17 juegos.

«Williams apostó por sí mismo y ahora llega a la agencia libre en un momento ideal», escribió Kay el 30 de diciembre. «A pesar de terminar la campaña al margen con una lesión en el hombro, el jugador de 25 años está listo para ganar un aumento significativo en 2026… Dallas no tendrá la flexibilidad para otorgarle un contrato grande a Williams, pero muchos otros equipos podrían hacerlo. Los New York Jets tienen mucho sentido como lugar de aterrizaje para el veterano de cinco años. Gang Green probablemente estará en el mercado «Buscamos un reemplazo de Breece Hall esta primavera y podríamos replicar una buena parte de la producción de su estrella a un costo más económico a través de Williams».

Corredores consecutivos de 1,000 yardas para los Cowboys

Si bien Williams corriendo para más de 1,000 yardas es notable, un examen más detenido muestra que la verdadera razón fue la línea ofensiva, un grupo de élite que incluye tres selecciones de primera ronda.

Es la segunda temporada consecutiva que el grupo produce un corredor de 1,000 yardas a un precio de ganga. En 2024, Rico Dowdle Corrió para más de 1,000 yardas pero solo anotó 2 touchdowns.

Dowdle jugaba con un contrato de 1 año y $1,255 millones en 2024 con los Cowboys. Corrió para más de 1,000 yardas nuevamente en 2025 con un contrato de 1 año y $2.75 millones con el panteras de carolina.

Williams cae mal después de un tiempo con los Broncos

Williams fue una selección de segunda ronda (N° 54 en general) de los Broncos en la Draft 2021 de la NFL después de correr más de 1,100 yardas y obtener los honores All-American para la Universidad de Carolina del Norte en 2020.

Su carrera despegó como un cohete con el Broncos cuando obtuvo los honores de All-Rookie en 2021 después de acumular 1,219 yardas de ofensiva total y 7 touchdowns, incluidas 903 yardas terrestres. En 2022, una devastadora lesión en la rodilla puso en peligro la carrera de Williams después de que se rompiera el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado anterior en la Semana 4 contra el Asaltantes de Las Vegas.

En las dos temporadas posteriores a su lesión, Williams fue casi completamente ineficaz. Él dirigió el Broncos con 774 yardas terrestres en 2023 y luego experimentó una caída masiva en 2024.