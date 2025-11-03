La precuela de Rambo de Noah Centineo aterriza en Lionsgate, además de un acuerdo sobre consumibles

leonsgate ha llegado a un acuerdo importante que cubre tanto el “rambo» y «Los Expendables”franquicias de acción con Millennium Media.

Según los términos, el estudio ha adquirido los derechos para desarrollar y producir «todos los trabajos derivados, incluidas futuras producciones cinematográficas y televisivas» de la franquicia «The Expendables», así como los derechos de distribución mundial de «John Rambo», la próxima sexta entrega de la serie de películas de Rambo.

El acuerdo también convierte a Lionsgate en el estudio líder y socio de producción de Millennium en todos los futuros proyectos televisivos de “Rambo” e incluye la oportunidad para que el estudio participe en futuras películas de “Rambo”. Además, Lionsgate ahora posee los derechos para desarrollar trabajos derivados basados ​​en “The Expendables”, incluidas “películas y series de televisión, videojuegos, experiencias inmersivas y otras extensiones multiplataforma”.

Lionsgate también ha confirmado informes de principios de este año de que Noah Centineo está en negociaciones finales para interpretar el papel icónico en “John Rambo”, que dirigirá el cineasta de “Sisu” Jalmari Helander. Está previsto que la producción comience el próximo año en Tailandia y Lionsgate lanzará las ventas de la película en el próximo AFM.

“John Rambo” será producida por Millennium Media y Templeton Media, a partir de un guión de Rory Haines y Sohrab Noshirvani (“The Mauritanian”, “Black Adam”). Kevin King Templeton, Les Weldon y Jonathan Yunger producirán. Dallas Sonnier y Amanda Presmyk de Bonfire Legend son productores ejecutivos.

«Este acuerdo amplía la cartera de franquicias de acción que definen el género de Lionsgate y refuerza nuestro compromiso de ofrecer propiedad intelectual de clase mundial en múltiples plataformas», dijo Brian Goldsmith, director de operaciones de Lionsgate. «Estamos emocionados de reimaginar tanto ‘The Expendables’ como ‘Rambo’ en el cine y la televisión, y con ‘John Rambo’, estamos reuniendo un equipo creativo audaz para reinventar un personaje clásico para una nueva generación de fanáticos».

«Siempre hemos creído en el poder duradero de estas franquicias y esta asociación les brinda la escala, el apoyo creativo y el alcance global que merecen», agregó Jonathan Yunger, presidente de Millennium Media. «La sólida trayectoria de Lionsgate con importantes propiedades de acción lo convierte en el socio ideal para ayudar a dar forma a los próximos capítulos de ‘The Expendables’ y ‘Rambo'».

Lionsgate ya distribuye todas las películas existentes de “The Expendables” junto con “Rambo (IV)” y “Rambo: Last Blood” en EE. UU., Canadá y el Reino Unido. También distribuye “First Blood” y “Rambo: First Blood Part II” y “Rambo III” en América Latina y el sudeste asiático.

El acuerdo fue negociado por Goldsmith junto con Charlotte Koh, vicepresidenta ejecutiva y codirectora de adquisiciones, y el vicepresidente senior de negocios y asuntos legales, Christopher Davis, en nombre de Lionsgate; El director ejecutivo Trevor Short y Yunger negociaron para Millennium Media.