La precuela de los niños ‘Vought Rising’ comienza la producción, agrega 4 al reparto

La próxima serie precuela de Amazon a «Los chicos«»Vought Rising”Está listo para comenzar la producción este mes.

Uniéndose al elenco antes de que las cámaras comiencen a rodar están los actores Jorden Myrie («Sherwood», «The Strays», «Bridgerton»), Nicolò Pasetti («Industria», «Belcanto» y «Cuori»), Ricky Staffieri («The Bear») y Brian J. Smith («Sense8,» Clase de ’09 «), Who Will Will Will Will Will Starring Starring Starrenensen Starring Starring Starring starsen Jensen Atsaren Atsarsen Atsarsing Jensen JenSen Jensen JenSen JenSen JenSen JenSen JenSe Aya Cash, repitiendo sus roles «The Boys».

Ordenado para series en Prime Video en julio de 2024, «Vought Rising» ha sido descrito como un «misterio de asesinato retorcido» que tendrá lugar en la década de 1950 y verá a Ackles una vez más jugar a Soldier Boy, mientras que el efectivo volverá a jugar Stormfront, también conocido como Clara Veought.

«Vought Rising» marca el tercer proyecto de spin-off «The Boys» establecido en Amazon, que también es el hogar de la serie de set de la universidad «Gen V» y la antología animada «The Boys Presents: Diabusty».

Los clientes habituales de la serie anunciados anteriormente incluyen Will Hochman y Elizabeth Posey. Variedad también informado Ese Mason Dye, que aparecerá en la próxima quinta y última temporada de «The Boys» como Bombsight, también podría aparecer en «Vought Rising».

Los detalles sobre todos los personajes de los miembros del elenco de «Vought Rising», con la excepción de las partes establecidas de Ackles y Cash, se mantienen en secreto.

«Vought Rising» está siendo showrun por Paul Grellong, quien será el creador ejecutivo junto con el creador de «The Boys» Eric Kripke. Los productores ejecutivos adicionales incluyen a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes. El efectivo y los ackles son ambos productores.

La precuela de «The Boys» proviene de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Rogen y Goldberg’s Point Gray Pictures y la película original.

