La precuela de ‘Bosch’ ‘Start of Watch’ ordenada en MGM+ con Cameron Monaghan

Una precuela de “Bosch” recibió luz verde en MGM+con Cameron Monaghan listo para desempeñar el papel principal.

Variedad se ha enterado que MGM+ ha ordenado “Bosch: inicio de la guardia» a la serie. Monaghan interpretará a Harry Bosch en sus días de novato en la policía de Los Ángeles, con Omari Hardwick listo para interpretar al oficial veterano Eli Bridges.

La serie está basada en el detective de Michael Connelly. Libros de Harry Bosch, que dieron origen a la serie original. La producción comenzará en Los Ángeles en 2026.

«Estamos encantados de expandir el universo de Bosch con esta convincente historia de origen que muestra cómo uno de los detectives más queridos de la televisión se convirtió en el hombre que conocemos hoy», dijo Michael Wright, director de MGM+. “Con Cameron Monaghan y Omari Hardwick dando vida a estos complejos personajes, y la visión creativa de Michael Connelly y nuestros talentosos productores ejecutivos, Bosch: Start of Watch promete ofrecer una narración auténtica y valiente que honra el legado de la franquicia al tiempo que abre un nuevo y emocionante capítulo”.

“Bosch: Start of Watch” tendrá lugar en Los Ángeles de 1991. El lema oficial dice: «La serie explorará una ciudad al límite, repleta de tensión racial, violencia de pandillas y un Departamento de Policía de Los Ángeles fracturado. En medio de llamadas de rutina y creciente malestar, Bosch se ve arrastrado a un atraco de alto perfil y una red de corrupción criminal que pondrá a prueba su lealtad a la placa y dará forma a su futuro como el detective que vive según el código: ‘Todos cuentan o nadie cuenta'».

Tom Bernardo (“Bosch”, “Bosch: Legacy”) y Brian Anthony (“Bosch: Legacy”, “FBI”) son los cocreadores y productores ejecutivos de la serie, y Bernardo también actúa como showrunner. Connelly, Henrik Bastin, Jamie Boscardin Martin y Jasmine Russ también son productores ejecutivos. Theresa Snider se desempeña como coproductora ejecutiva de Hieronymus Pictures. Fabel Entertainment produce.

«Estoy profundamente agradecido con Michael Wright y el equipo de MGM+ por defender este próximo capítulo en el viaje de Bosch con tan extraordinario cuidado e integridad», dijo Connelly. «Poder ver cómo Harry Bosch se convirtió en el hombre que amamos durante 10 temporadas es un regalo para mí y para sus muchos fanáticos. No puedo esperar a profundizar con Cameron y los escritores para explorar este territorio inexplorado de los personajes».

Esta es ahora la cuarta serie del universo “Bosch”. Además de la serie original de Amazon Prime Video, que duró siete temporadas, el actor principal Titus Welliver dirigió el spin-off “Bosch: Legacy” durante tres temporadas. Más recientemente, el spin-off “Ballard”, protagonizado por Maggie Q. como la detective de casos sin resolver Renée Ballard, debutó en Amazon Prime Video en julio y fue renovado para una segunda temporada a principios de octubre.

«Es un gran privilegio poder explorar tanto los orígenes de este personaje icónico como Los Ángeles que lo formaron a principios de los años 1990», dijo Bernardo. «Al contar la historia de un joven Harry Bosch, queremos honrar la fe de la legión de lectores de Michael Connelly y la increíble audiencia que sintonizó ‘Bosch’ y ‘Bosch: Legacy’ a lo largo de los años. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje».

Monaghan es mejor conocido por su papel en la exitosa serie de Showtime «Shameless», en la que interpretó a Ian Gallagher durante las 11 temporadas del programa en el canal premium. También es conocido por su trabajo en “Gotham”, donde interpretó a los gemelos Jerome y Jeremiah Valeska. Su trabajo cinematográfico incluye “Tron: Ares”, “Amityville: The Awakening” y la comedia de Adam Sandler “Click”.

Hardwick es mejor conocido por protagonizar el popular drama criminal de Starz, “Power”. Interpretó a James “Ghost” St. Patrick en la serie durante sus seis temporadas en la cadena. Sus otros créditos televisivos incluyen “Piezas de ella” y “Star Trek: Sección 31”, mientras que también protagonizó películas como “La madre”, “Fantasy Football” y “Army of the Dead”.

Monaghan está representada por UTA, Amplified y Goodman Genow. Hardwick está representado por UTA y Sloane Offer. Bernardo está representado por Verve. Anthony está representado por la agencia Brant Rose.

«Tener la oportunidad de producir este programa y filmarlo en las calles de Los Ángeles es un privilegio poco común en estos días», dijo Bastin. «Al filmar en Los Ángeles, podremos aprovechar el mejor talento creativo que esta industria tiene para ofrecer y, al hacerlo, ofrecer una historia sobre Harry Bosch que los fanáticos han estado esperando. ¡Gracias a MGM+ por brindarnos los recursos para hacerlo realidad, y al Crédito Fiscal de California por devolver el negocio a Los Ángeles!»