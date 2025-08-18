La postura de Prabowo ejecuta el mandato de la Constitución: acelera la autosuficiencia alimentaria de las personas

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto cambiar más de rp300 billones en presupuesto desde Apbn Para programas que son más productivos y sintieron directamente los beneficios de la comunidad.

Leer también: Desde el cielo de Gaza, el equipo de aviones de Super Hercules dijo el 80 aniversario de la República de Indonesia: ¡Merdeka!



Esto fue revelado por el Ministro Coordinador de Desarrollo y Cultura Humana (Menko PMK) Pratikno mientras representa a Prabowo asistiendo a una advertencia Día constitucional Al mismo tiempo, el 80 aniversario del MPR indonesio, lunes 18 de agosto de 2025.

Pratikno inicialmente mencionó la declaración de Prabowo con respecto al Artículo 33 de la Constitución de 1945, lo que ordenó que la economía se preparara como un esfuerzo conjunto basado en el principio del parentesco.

Leer también: ¿Qué es Tantiem, que hizo que el presidente se enfurezca



Donde, las ramas que son importantes y controlan la vida de muchas personas deben ser controladas por el estado.

«Una vez más, leí la cita directamente de su oración, la sentencia del Sr. Presidente Prabowo ‘el poder de un país se encuentra cómo el país puede dominar y administrar la riqueza. Por lo tanto, debemos atrevernos a corregir si hemos tomado los pasos equivocados'», dijo Pratikno.

Leer también: El próximo año, Prabowo retirará la mayor deuda desde la era Covid-19, este es el valor



Pratikno luego explicó que el presidente Prabowo había implementado el Artículo 33 de la Constitución de 1945 en varios programas reales.

De hecho, dijo, el gobierno de Prabowo cambió un presupuesto de más de RP300 billones para programas más productivos.

«Su gobierno ha cambiado RP300 billones más que el presupuesto APBN, utilizado para cosas más productivas que muchas personas sienten directamente», dijo Pratikno.

El programa en cuestión es acelerar Selfigencia de alimentoscreación Escuela de la gente Para educación equitativa, incluidas las renovaciones escolares y la digitalización de aprendizaje.

Luego, la escuela superior de Garuda, que se decide a los talentosos y talentosos hijos de la nación que tienen ventajas extraordinarias.

«Luego, su programa también presenta un programa de salud gratuito, controles de salud gratuitos para todas las personas indonesias, fortaleciendo las rocas sociales para los necesitados», dijo.

«Todo esto no es solo un programa, este es el mandato de la Constitución, esta es la manifestación de los ideales de la independencia. Libertad del colonialismo, la independencia de la pobreza de la independencia por la ignorancia», concluyó Pratikno.