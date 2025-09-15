La posibilidad de que el presunto caso de corrupción de CMNP aumente una investigación importante después de que AGO examinan al hijo de Jusuf Hamka

Yakarta, Viva – Oportunidades para aumentar los casos de supuestos casos corrupción extensión de concesión Tol CAWANG-PLUIT POR PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK (CMNP) al nivel de investigación se considera bastante grande.

Esto fue transmitido por el coordinador de la Sociedad Indonesia contra la Corrupción (Maki), Boyamin Saiman respondió al examinador realizado por la Oficina del Fiscal General (ATRÁS) contra la hija del propietario de los empresarios de la carretera de peaje PT CMNP Jusuf hamkaFitria Yusuf.

«Creo que es cierto que hay una llamada de la oficina del Fiscal General, significa que el potencial para convertirse en una gran investigación», dijo Boyamin a los periodistas, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Boyamin dijo que el Cuerpo de Adhyaksa a menudo aumenta el manejo del caso a la etapa de investigación si ha embolsado dos pruebas.

«Por lo general, el AGO si se ha investigado, luego se incrementará una investigación si se encuentran dos pruebas», dijo.

Por otro lado, consideró, a pesar de que el sector privado mantuvo la concesión del proyecto, consideró que habría una posible pérdida estatal. «Todavía hay muchas preguntas allí», dijo Boyamin.

Por esta razón, Boyamin decidió esperar el proceso de manejo de casos en la oficina del Fiscal General. También declaró que supervisaría el caso.

Anteriormente informó, el Cuerpo de Adhyaksa confirmó que había solicitado información a la hija del empresario de la Citra Marga Nusaphala Persada TBK (CMNP) Toll Hija Jusuf Hamka, Fitria Yusuf

Esto estaba en el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna. Fitria fue llamado el viernes 14 de septiembre de 2025, con un estado de aclaración.

«Correcto, se le pidió información a la persona en cuestión. Fue aclarado», dijo Anang, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Anang agregó, esta fue la primera vez que Fitria fue interrogada por el investigador del Fiscal General de Delitos Especiales (Jampidsus). Sin embargo, no quería revelar el número de partes que habían sido examinadas o detalladas.

«Solo esta vez», dijo simplemente.

Mientras tanto, la oficina del Fiscal General enfatizó que este caso todavía estaba en la etapa de investigación. Es decir, no ha habido determinación de sospechosos o pasos de investigación.

«Todavía investigando si no me equivoco, todavía me profundizan. Todavía cerrado, si la investigación aún está cerrada», dijo Anang después de la conferencia de prensa de la Fuerza de Tarea de PKH, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Como información, la oficina del Fiscal General está investigando la supuesta corrupción de la extensión de la concesión de carretera de peaje Cawang-Pluit por PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) TBK. Esta investigación está relacionada con la gestión de la carretera de peaje Cawang -Tanjung Priok -timur -Tanjung -los tres puentes Tres/Pluit cuyas concesiones terminaron el 31 de marzo de 2025, pero se les ha dado una extensión en junio de 2020 sin una subasta. La orden de investigación se emitió el 11 de julio de 2025.