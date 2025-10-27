La portuguesa NOS adquiere las dos temporadas de ‘La Ruta’ de Atresmedia

Ventas Atresmedia ha vendido ambas temporadas de “La Ruta” al operador portugués de televisión de pago NOS, ampliando el alcance global del exitoso drama español, mientras su segunda entrega, “La Ruta. Vol. 2: Ibiza”, se estrena el 26 de octubre en Atresmedia. Atresplayer plataforma en España.

NOS lanzará por primera vez la temporada 1 de la serie en Portugal y la temporada 2 seguirá en 2026.

El pacto Atresmedia-NOS encabeza una ola de post-mipcom acuerdos que consolidan aún más a la compañía española como uno de los exportadores más activos de contenidos de ficción en español de Europa.

Más allá de “La Ruta”, Atresmedia ha asegurado la venta de “Honor”, ​​la versión española del exitoso thriller legal de Showtime “Your Honor” (a su vez, basada en el drama televisivo israelí “Kvodo”) al Reino Unido a través de Walter Presents de Global Series Network y a Grecia a través de Nova.

Mientras tanto, “Alba”, protagonizada por Elena Rivera e inspirada en el mega éxito turco “Fatmagül”, ha ampliado su lanzamiento a SIC (Portugal), Alpha (Grecia) y Telma (los Balcanes), mientras la saga de época “Entre Tierras”, dirigida por Megan Montaner (“La Caza”), se estrena en Finlandia en YLE.

un drama de época del siglo XII, “Beguinas”, protagonizado por Amia Aberastured y Yonn González, se transmitirá por Nos y Finland’s yle. El thriller de ciencia ficción “Santuary”, dirigido por Aura Garrido, también se une a la lista de nos después de su lanzamiento en el Báltico a través de TV3/go3 y la plataforma tet.

La emisora ​​pública portuguesa RTP continúa reforzando su colaboración con Atresmedia con la incorporación de su comedia dramática musical “Mariliendre”, producida en colaboración con la compañía madrileña de Javier Calvo y Javier Ambrosi, Suma Content.

“Déjate ver”, la comedia dramática creada por Álvaro Carmona, que aborda temas como la identidad y la desconexión emocional en el mundo actual, “Dos años y un día”, una comedia protagonizada por Arturo Valls como un famoso actor y presentador que termina en la cárcel, y el biopic deportivo “El Gran Salto”, han sido licenciadas a la griega Nova.

Atresmedia también llamó la atención en Mipcom cuando el analista de mercado The Wit destacó “Las Hijas de la Criada” y “La Encrucijada” entre las novedades más destacadas.

Adaptación de la novela ganadora del Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega, “Las Hijas de la Criada” se estrena el 30 de noviembre en Atresplayer antes de su debut en el horario de máxima audiencia de Antena 3, mientras que “La Encrucijada”, coproducida con Secuoya Studios y la turca Ay Yapim, adapta la ficción turca “Valiente y Bella”.

«La Ruta. Vol. 2: Ibiza» en la Mostra de Valencia

La semana pasada se estrenó un nuevo episodio de “La Ruta” en la Mostra de València – Cinema del Mediterrani de España, donde el público pudo verlo por primera vez en exclusiva antes del estreno del domingo en Atresplayer.

Dirigida por Borja Soler y producida por Atresmedia con Caballo Films, socio de Rodrigo Sorogoyen, “La Ruta. Vol. 2: Ibiza” abarca dos líneas temporales: 1996, cuando el DJ Marc Ribó (Àlex Monner) toca en Amnesia, y 1972, cuando sus padres vivían en una Ibiza de espíritu más libre antes de morir en un accidente aéreo.

Con esos acuerdos, Atresmedia continúa mostrando cómo los éxitos locales pueden traducirse en éxitos globales, impulsando el estatus de España como territorio relevante para el contenido televisivo con guión.