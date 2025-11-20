La política pro-UMKM de Prabowo se considera estratégica para fortalecer la economía local

Jacarta – Presidente Prabowo confirmó que crecimiento económico debe ser inclusivo y traer prosperidad a todas las partes. Según él, la colaboración entre el gobierno y el sector privado debe orientarse hacia una economía centrada en las personas.

«En Indonesia, aplicamos este principio a través de un programa nacional que empodera a las pequeñas empresas y cooperativas para optimizar su potencial, mejorar la prosperidad y contribuir a un futuro más sostenible», dijo el presidente Prabowo durante un discurso en la Reunión de Líderes Económicos de APEC (AELM) en el Centro Internacional de Convenciones Hwabaek (HICO), Gyeongju, República de Corea, el 31 de octubre de 2025.

De acuerdo con Prabowo Subianto, presidente de la Asociación de Empresarios Indígenas de Indonesia (HIPPIE) DKI Yakarta, Uchy Hardiman mencionó la política gubernamental que requiere que las empresas grandes y extranjeras desarrollen micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) como parte de su cadena de suministro, además de apuntar a un aumento de la participación de las MIPYME por encima del 30%, es una manifestación concreta del apoyo del Estado a los empresarios indígenas.



Asociación de Empresarios Indígenas de Indonesia (Hippi)

«Esta (política gubernamental) está en línea con el compromiso de HIPPI de luchar contra la desigualdad y al mismo tiempo hacer realidad la soberanía económica indígena en el archipiélago», dijo Uchy cuando fue contactado por periodistas el jueves 20 de noviembre de 2025.

Uchy invita a todas las partes relacionadas a trabajar juntas para fortalecer las MIPYMES mediante la integración de uno de los pilares de la economía popular en un ecosistema empresarial más grande y amplio.

Utilizando la filosofía javanesa _’Tumandang, Gumregah, Migunani’_, Uchy invita a todos los empresarios indígenas a actuar de inmediato, levantarse con entusiasmo y ser útiles a los demás, para lograr el objetivo de establecer y establecer la República de Indonesia, según lo dispuesto por la Constitución de 1945.

«En la reunión de trabajo nacional de HIPPI celebrada ayer en Yogyakarta, vi que todos los empresarios indígenas realmente entendían el significado de la filosofía javanesa _’Tumandang, Gumrwgah, Migunani’_ que juntos hicimos el espíritu del movimiento económico indígena para que resuene en toda Indonesia», dijo Uchy.

En la reunión de trabajo nacional, Uchy dijo que HIPPI DK Jakarta también estuvo presente con un grupo completo compuesto por administradores del DPD, presidentes generales de las cinco regiones de Yakarta, así como administradores regionales de todos los niveles.

Su presencia es una forma real de apoyo a la gran visión de HIPPI de fortalecer la soberanía económica indígena.

Uchy invita a todas las partes a implementar el Reglamento Gubernamental (PP) Número 7 de 2021 que regula la conveniencia, protección y empoderamiento de las Cooperativas y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).