La política no es solo el poder, sino que presenta el bienestar de la gente

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la agencia Presupuesto DPR ri de la facción GolkarMuhidin Mohamad dijo que enfatizó que la política presupuestaria debe dirigirse al interés público, no un interés momentáneo.

Esto fue transmitido por Muhidin en la capacitación nacional de cuadros del Partido Golkar del Segundo Partido Golkar al que asistieron participantes de 14 provincias el sábado 4 de octubre de 2025. El evento también llevó el tema «Política presupuestaria para el bienestar: entre el populismo y las demandas burocráticas».

«La política presupuestaria que está a favor del bienestar de la comunidad es garantizar la asignación de las necesidades básicas de las personas, reducir la desigualdad y fomentar la equidad economía. El dinero debe seguir circulando y no debe establecerse para que el crecimiento económico permanezca estable «, dijo Muhidin.

En la misma ocasión, el miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes V, Musa Rajekshah o Ijeck enfatizaron la importancia de un equilibrio entre la política populista rápida y la burocracia medible.

«El populismo a menudo aparece en forma de aspiraciones o promesas de campaña que son rápidas pero derrochadoras. Mientras que la burocratización se extiende a través del presupuesto estatal y las regulaciones, medible pero lento. El desafío es cómo podemos combinar los dos para que la política permanezca en el objetivo», dijo IJeck.

IJeck también aludió a la innovación económica que debía ser alentada, incluidas las ideas mezclar economía entre el gobierno y el sector privado, así como la importancia de la aplicación gobierno electrónico para cerrar la brecha de corrupción en la región.

«Si gobierno electrónico En muchas áreas no ha estado funcionando de manera óptima, la desviación potencial es muy alta. La digitalización del gobierno presupuestario es la clave para realizar la transparencia y la responsabilidad «, enfatizó.

Ijeck también recordó a los cuadros jóvenes que entendieran que la política presupuestaria es la base del bienestar de las personas, no solo un medio de poder.

«Los cuadros jóvenes de Golkar son la próxima generación que determinará la dirección de la nación. Dominar el conocimiento, comprender el campo político y usar el corazón para escuchar a la gente. Sea una tecnología inteligente y los votos de las personas. Recuerde, nuestro objetivo no es simplemente poder, sino que presenta el bienestar y la justicia para toda la sociedad indonesia», dijo.