La política exterior indonesia debe apoyar la independencia palestina

Yakarta, Viva – Presidente del MPR RI Ahmad Muzani Aludiendo a apoyar independencia Palestina en discurso Sesión anual de MPR RI en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

Inicialmente, Muzani dijo que millones de personas perdieron sus derechos básicos para vivir para dar la bienvenida al futuro debido a la guerra.

«En el 80 aniversario de la independencia indonesia, resulta que vivimos en un mundo que todavía está lleno de sufrimiento y pérdida», dijo Muzani en sus comentarios.

«En medio de nuestra felicidad, millones de personas en otras partes de la tierra realmente pierden sus derechos básicos. Es decir, el derecho a vivir, el derecho a tener una casa, incluso el derecho a dar la bienvenida al futuro», continuó.

En la actualidad, continuó Muzani, todos los ojos del mundo presenciaron tensiones crecientes en varias partes del mundo, como en el Medio Oriente, especialmente entre Irán e Israel.

El mundo también fue testigo de un conflicto y bombardeo prolongado que cumple con los requisitos del genocidio en Gaza, Palestina.

«Se pierden casi 100 mil vidas, la mayoría de ellas son mujeres y niños, y los hospitales y las escuelas se destruyen dejando los escombros», dijo.

Por lo tanto, el Presidente del Consejo Honorario del Partido Gerindra enfatizó que la política exterior de Indonesia debe continuar sentándose con la lucha por la humanidad, incluido el apoyo firme que es consistente con la independencia de la nación palestina.

«Hemos demostrado que el compromiso a través de varios foros internacionales, como la Conferencia Asiática-Africana, el movimiento no bloqueo, que es un monumento internacional y ahora es una inspiración para muchas naciones del mundo», explicó.

«Por lo tanto, el MPR da la bienvenida a los esfuerzos realizados por el presidente Prabowo Subianto, quien siempre expresó la paz en varios foros internacionales sobre el gobierno mundial, incluido su apoyo a la independencia del pueblo palestino», dijo Muzani.