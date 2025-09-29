La política económica de Prabowo está en línea con el verso de Allah

Yakarta, Viva – Partido de justicia próspero (Pks) mencionar política economía Presidente Prabowo Subianto Lo que enfatiza la economía de muchas personas en línea con muchos versos de Dios, que también es la base de la lucha económica de PKS.

«Por naturalezaOriginalmente, esencialmente, esta es la plataforma económica de la lucha de PKS que se puede mencionar en nuestros antecedentes, porque hay muchos versos de Dios que hablan sobre la economía del pueblo «, dijo el lunes el presidente de PKS Almuzzammil Yusuf en el cierre de la Conferencia Nacional PKS VI en Yakarta.

El presidente Prabowo Subianto asistió al cierre de la Conferencia Nacional de PKS Foto : Pks tv

Almuzzammil luego citó a Surah al Ma’un Versículo 1-2. El versículo 1 contiene la pregunta: «¿Sabes (personas) que niegan la religión?» Y el versículo 2 afirma que los mentirosos religiosos son «esa es la persona que reprendió a los huérfanos» y la cita del hadiz «De hecho, te ayudan debido a tu atención a los débiles».

PKS enfatizó que se mantendría alto con el presidente Prabowo para apoyar la realización del artículo 33 de la Constitución (Constitución) de 1945 para realizar una economía inclusiva sobre una justicia sostenible y sostenible.

«Uno de los versos en el Artículo 33 es el párrafo 1 que la economía se prepara como un esfuerzo conjunto del principio del parentesco. Este es un artículo importante sobre cooperativas, Bung Hatta ha establecido la Fundación Económica Nacional. A través del Artículo 33 contiene grandes aspiraciones de que la economía indonesia debe defenderse en el principio de la parentesco, no la libre competencia», dijo.

Almuzzammil dijo que la idea cooperativa fue realizada por Margono Djojohadikusumo, el abuelo del presidente Prabowo Subianto, quien fue pionero en la construcción de cooperativas en aldeas y estableció el primer banco propiedad del pueblo indonesio como apoyo para el crecimiento de la economía del pueblo.

También dijo que los servicios del profesor Sumitro Djojohadikusumo no deben ser olvidados. El profesor Sumitro desde que Young ha escrito una disertación de préstamos populares en la década de 1930 de la depresión global, y enfatiza que el acceso financiero debe ser inclusivo debe llegar a las personas pequeñas no solo a las grandes corporaciones.

«Esta es la cadena histórica de Bung Hatta, Pak Margono, el profesor Sumitro, de los ideales de ser una obra y hasta ahora es nuestra responsabilidad compartida y si Dios quiere, el presidente Prabowo Subianto continuará los ideales de la nación en este momento para realizar la idea de la economía del pueblo para el soberaneo soberano y próspero», dijo.

Uno de los programas presidenciales de Prabowo Subianto relacionado con las cooperativas es la formación de cooperativas rojo y blanco de la aldea/Kelurahan para mejorar el bienestar económico de la comunidad de la aldea a través de un enfoque económico populista basado en el principio de cooperación mutua, parentesco y ayuda mutua.

En una reunión limitada en el Palacio del Estado el 3 de marzo de 2025, el Presidente de la República de Indonesia anunció el lanzamiento de 80,000 cooperativas de la aldea bajo el nombre de la aldea roja y blanca/Kelurahan Cooperative, y el lanzamiento cooperativo de la aldea roja y blanca coincidió en el Día Nacional de la Cooperativa el 12 de julio de 2025.