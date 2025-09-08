La política debe ser útil para la gente

Yakarta, Viva – Fiesta Demócrata Tiene actividades de servicio social en conmemoración del 24 aniversario de la fiesta. En esa ocasión, el presidente de la facción del Partido Demócrata del Parlamento Indonesio, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS), enfatizó que la política no es solo una cuestión de poder, sino de la presencia, el cuidado y el uso real para la gente.

A través de esta actividad de servicio social, el Partido Demócrata quiere mostrar su compromiso de continuar en la comunidad, responder necesidades reales y convertirse en parte de las soluciones a diversos desafíos sociales, especialmente en los campos de la salud, la educación y la seguridad alimentaria.

Esta actividad incluye servicios de control de salud gratuitos, cumplimiento de nutrición para bebés y niños pequeños, así como donantes de sangre destinados al público en general.



El partido demócrata tiene servicio social

«La política no es solo una cuestión de poder, sino una cuestión de asistencia, cuidado y utilidad para la comunidad», dijo Ibas en su declaración, citado el lunes 8 de septiembre de 2025.

También felicitó el 46 cumpleaños por la aldea de Sukaluyu, donde tuvo lugar esta actividad, al tiempo que alentó a la comunidad de la aldea a continuar manteniendo la cohesión y la armonía en la construcción y prosperando su entorno.

«Karawang como área estratégica en Java Occidental debe tener una sociedad saludable, fuerte y próspera para contribuir al desarrollo nacional», agregó.

IBAS enfatizó que las actividades sociales como esta deben continuar siendo alentándose, no solo como una agenda anual, sino como un movimiento sostenible para fortalecer el espíritu de cooperación mutua y solidaridad social.

«Esperemos que la actividad de hoy no solo sea físicamente útil, sino también un refuerzo del espíritu de unión y atención social en la comunidad», concluyó.

Como vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, IBAS también invitó al público a continuar rezando y apoyando que el Partido Demócrata siempre lucha constantemente por las aspiraciones de la gente.

«Pedimos oraciones y apoyo para que el Partido Demócrata permanezca saludable, fuerte e Istiqomah en la lucha por los intereses de la gente. De la gente, por la gente, por la gente», dijo.

En la misma ocasión, IBAS agradeció a los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Cellica Nurrachadiana por su dedicación que continuó luchando en los campos de salud y bienestar de la comunidad, especialmente en las regiones Karawang y Java Occidental.



«Gracias a Cellica, que ha estado trabajando real para la comunidad. Esperemos que continúe con fortaleza y confianza en servir con el Partido Demócrata para la realización de una sociedad justa y próspera», dijo.

Además de IBAS, a este evento también asistieron miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI de la facción del Partido Demócrata, Cellica Nurrachadiana; Presidente del Partido Demócrata Karawang DPC y Karawang Democratic Kafrak, Pendi Anwar; Vicepresidente del Karawang DPRD del Partido Demócrata, H. Oma Miharja Rizky; Así como miembros de la facción del Partido Demócrata DPRD de Karawang, Purwakarta, Bekasi Regency.