La política debe ser una herramienta de servicio, no sólo una búsqueda de posición.

Jacarta – Presidente General del PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri decir político debe ejecutarse como una herramienta devoción a la gente. La política no debería ser un medio para alcanzar cargos públicos o popularidad.

Así lo transmitió Megawati en su discurso político en la conmemoración del 53 aniversario del PDI Perjuangan y la inauguración de la Primera Reunión Nacional de Trabajo 2026 en Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

Megawati explicó que la política es en realidad una responsabilidad moral e histórica, no un espacio para intereses personales.

Recordó a todos los cuadros del PDI Perjuangan que hagan de cada paso político una forma de servicio, no sólo un esfuerzo por ganar poder.

«Un verdadero luchador no busca popularidad, sino responsabilidad; no busca elogios, sino devoción», dijo Megawati.

Según Megawati, la política que pierde su dimensión moral se alejará de la gente y olvidará su propósito básico como herramienta para luchar por la prosperidad compartida. Por ello, enfatizó la importancia de devolver la política a los valores de la cooperación mutua y ponerse del lado del pueblo.

Megawati también enfatizó que la medida del éxito de un cuadro no está determinada por el número de cargos que ha ocupado. La historia, dijo, juzgará la actitud política de una persona basándose en su alineación con la verdad al enfrentar una prueba.

«La historia no preguntará cuántas posiciones ha ocupado usted. La historia preguntará de qué lado estaba usted cuando se puso a prueba la verdad», dijo.

En este discurso, Megawati pidió que la política se lleve a cabo con conciencia ideológica y responsabilidad a largo plazo. Enfatizó que la política debe ser una herramienta de servicio al pueblo, así como un medio para mantener el espíritu de democracia y los valores de Pancasila.

Reunión Nacional de Trabajo Se celebró en el Estadio Internacional de Beach City (BCIS), Ancol, Norte de Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026. En la reunión de trabajo nacional que tuvo lugar del 10 al 12 de enero de 2026, el PDIP llevó el tema «Satyam Eva Jayate» con el subtema «Ahí estoy, para siempre».