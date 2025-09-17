La política de PKB Farida Farichh fue al palacio, ¿sería nombrado Wamenkop?

Yakarta, Viva – Político del Partido Nacional de Aperación (PKB), Farida Farichah Visité el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Basado en el monitoreo en la ubicación, Farida llegó a alrededor de 14.05 WIB. Farida apareció usando una kebaya azul claro.

Farida afirmó venir al Palacio Presidencial porque fue llamado por el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

«Gracias, esta mañana fui llamado por el presidente. Hoy me enfrento, veremos cómo», dijo Farida a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta.

Cuando se le preguntó si sería nombrado Viceministro de Cooperativas (Wamenkop) Por Prabowo, Farida afirmó no saberlo.

«Todavía no sé, todavía estamos esperando la dirección después de que dije desde adentro», dijo.

Se sabe que Farida Farich es la secretaria del PKB DPP para el período 2024-2029. Farida también es miembro del liderazgo central de Fatayat Nahdlatul Ulama, quien es una organización de mujeres jóvenes bajo los auspicios de Nahdlatul Ulama (NU).