La política de autosuficiencia alimentaria es absolutamente compatible

Yakarta, Viva – Comisionado de PT Fertilizante East Kalimantan, Azis Samual respetó mucho la política del presidente Prabowo Subianto, que estaba ansioso por darse cuenta de Selfigencia de alimentos en Indonesia.

La política además de acelerar el logro del bienestar de las personas, también aumentando el grado y la dignidad de la vida de las personas. agricultor. De esa manera, Indonesia tendrá una robusta seguridad alimentaria.

«Para estimular la realización de la autosuficiencia alimentaria en Indonesia, hay dos cosas que son urgentes a ser seguidas, a saber, la expansión de tierras productivas para las tierras agrícolas y la provisión de fertilizantes adecuados al recibir el apoyo de la transparencia de las políticas agrícolas», dijo Azis Samual cuando se contacta con el lunes por celular el lunes 11 de agosto de 2025.

Según Azis, todos los dispositivos burocráticos que están en fila o sinergia con las políticas de autoesuficiencia alimentaria deben estar preparados para hacer un seguimiento de la política del presidente Prabowo, incluso mediante la simplificación de sistemas de servicios para los agricultores.

«¡Para obtener fertilizante, por ejemplo, a los agricultores no se les debe cobrar una variedad de requisitos complicados, simplificados! Debe llevarse a los pasos de la debirocratización para facilitar a los agricultores a acceder a las políticas de intensificación agrícola y extensificación», dijo las figuras nacionales de Azis de la región de Maluku.

Azis alentó a los socios gubernamentales en el Parlamento de Indonesia, a saber, la Comisión IV a cargo de la agricultura y la Comisión XI a cargo del presupuesto, a apoyar constantemente la política del presidente Prabowo con respecto a la autosuficiencia alimentaria.

«La realización de la política de autosuficiencia alimentaria en Indonesia también estará determinada por la asignación del presupuesto de los DPR Ri al gobierno», dijo Azis.