La poligamia es ampliamente mal entendida, Umi Pipik advierte: no abusen de las leyes del Corán

Jacarta – Una serie de bodas realizadas por Inara Rusli y Insanul Fahmi Todavía tiene una cola larga. Esta polémica se volvió cada vez más acalorada después de eso. Mi amor por mawaLa esposa legal de Insanul Fahmi, denunció acusaciones de adulterio e infidelidad porque admitió que nunca supo de la existencia del matrimonio hasta que encontró pruebas.

En medio de la discusión, Umi Pipik transmitir sus puntos de vista sobre la poligamia desde una perspectiva islámica. La esposa del difunto Ustaz Jefri Al Buchori enfatizó que la poligamia no es una cuestión sencilla que pueda realizarse sin un conocimiento profundo de la religión. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Según Umi Pipik, aunque la poligamia se menciona en el Corán, a menudo se malinterpreta como libertad ilimitada.

«La poligamia está en el Corán y Alá también lo explica. Las personas que apuntan a la poligamia son hombres para evitar el adulterio, pero no se malinterprete, que es permisible pero no requerida, no obligatoria. La poligamia es permisible pero no obligatoria. Si ese es el caso, no se puede hacer de manera justa», dijo Umi Pipik en el área de Kemang, en el sur de Yakarta, el sábado 3 de enero de 2026.

También recordó que el concepto de justicia en la poligamia no es tan simple como compartir materiales o vivir. Según él, la justicia involucra aspectos emocionales y sentimientos mucho más complejos.

«La justicia no se limita sólo a las cosas materiales, sino también a los sentimientos y todo tipo de cosas. Para los sentimientos, Alá, el Profeta, es el más justo», explicó.

Respecto a la polémica sobre el permiso de la primera esposa, Umi Pipik destacó la importancia de la honestidad, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista del derecho estatal. Considera que la apertura a la primera esposa es un paso importante para que ninguna de las partes salga perjudicada.

«Oh, sí, desde un punto de vista religioso, es mucho mejor que la esposa lo sepa. Pero en un matrimonio en serie, hasta donde yo sé, se requiere el permiso de la esposa del hombre. Pero nuevamente, estamos en un país donde todo tiene leyes. Una vez más, todo vuelve a la persona en cuestión», explicó.

Además, Umi Pipik hizo una fuerte advertencia a cualquiera que utilice la poligamia como justificación de la lujuria sin suficiente conocimiento religioso. Hizo hincapié en que las enseñanzas religiosas deberían ser una solución, no una herramienta para herir los sentimientos de las mujeres.