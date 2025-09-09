La policía ya no puede esquivar, Lisa Mariana fue examinada por la policía sobre el informe de Ridwan Kamil

Yakarta, Viva – Celebridades Lisa Mariana Finalmente, no puedo evitarlo más. Hoy, martes 9 de septiembre de 2025, ciertamente cumplió el llamado de los investigadores de la Dirección de la Ley Criminal (DittipidSiber) de la Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía.

Lisa será examinada en un caso de supuesta difamación del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Anteriormente, Lisa no estaba presente en la agenda inspección Programado el jueves 4 de septiembre de 2025. Pero esta vez, su presencia había sido confirmada por investigadores.

«(Lisa es examinada) hoy», dijo el jefe de subdircumina I DITTIPIDSIBER Policía de investigación criminalComisionado de Policía Rizki Prakoso.

Ridwan Kamil después de ser examinado en investigación criminal

Mientras tanto, Muasa Law Lisa, Jhonboy Nababan, se aseguró de que su cliente estuviera presente a tiempo. Se planea que Lisa cumplirá con las llamadas de la policía alrededor de las 11.00 WIB. Lisa fue llamada en calidad de testigo informado.

«Presente a las 11.00 WIB», dijo Jhonboy.

Anteriormente informó, el examen de la celebridad de Lisa Mariana en la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional Programada para el jueves 4 de septiembre de 2025 se pospuso oficialmente.

Lisa fue convocado en realidad relacionado con el supuesto informe de difamación publicado por el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Jhon Boy Nababan como abogado de Lisa reveló que su cliente no pudo asistir. Por lo tanto, presentó un retraso hasta el martes 9 de septiembre de 2025.

«Tan pospuesto el martes», dijo Jhon a los periodistas.

Para tener en cuenta, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.