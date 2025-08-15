La policía verifica la disponibilidad de arroz en el mercado de Muara Angke, este es el resultado

Yakarta, Viva – Polres de la Unidad de Investigación Criminal (Satreskrim) Puerto Tanjung Priok Verifique la disponibilidad y el precio arroz De Mercado Muara AngkeDistrito Penjaringan, North Yakarta para mantener la disponibilidad alimento Y la estabilidad de los precios de los productos básicos, especialmente el arroz.

«Realizamos un examen conjunto de la oficina de PPKUKM como seguimiento al presidente Prabowo Subianto y al jefe de policía nacional, general, Listyo Sigit Prabowo, en el mantenimiento de la seguridad alimentaria nacional», dijo el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah Hbing, acompañado por Kasat Reskrim Tanjung, portainjana de la policía de los Akp I Gede Ngurah Naraya, el viernes de Kasat.

Ilustración de arroz. Foto : Entre fotos/Raisan Al Farisi

Además, este examen también tiene como objetivo evitar la escasez y la especulación de precios en el mercado.

Dijo que los resultados del examen mostraron que las acciones de arroz propiedad de actores comerciales todavía estaban dentro de los límites razonables.

«El Departamento de Industria, Comercio, Cooperativas, Negocios, Empresas pequeñas y medianas (PPKUKM) establece que hasta ahora no ha habido indicios de la práctica de acaparar u otras violaciones», dijo.

Mientras tanto, el puerto de Kasat Reskrim de Tanjung Priok Port Akp I Gede Ngurah Krisnha Narayana dijo que su partido junto con la oficina de DKI Jakarta Ppkukm también dio llamamientos directos a los comerciantes que siempre cumplan con las disposiciones aplicables.

A partir de la prohibición de llevar a cabo la acumulación de arroz y la mezcla que puede causar escasez y inestabilidad de precios en la comunidad.

Como un paso anticipatorio, si se encuentra presunto acaparamiento en el futuro, los actores comerciales tendrán tiempo durante 2 (dos) días para hacer un seguimiento hasta la fecha límite del 17 de agosto de 2025.

«Si no hay esfuerzo de mejora, se tomarán medidas estrictas a través de procedimientos legales», dijo.

El graduado de la Academia de Policía de 2016 (AKPOL) dijo que esta actividad de inspección se continuaría llevando a cabo de manera continua como parte del compromiso del gobierno para mantener la estabilidad nacional de alimentos.

«Continuamos monitoreando en el campo y si hay hallazgos de abuso serán seguidos de inmediato», dijo. (Hormiga)