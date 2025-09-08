La policía va a las escuelas en Riau, otorga mensajes de seguridad del tráfico.

Pekanbaru, Viva – La policía regional de Ditlantas Riau sostuvo que la policía va a los programas de vigilancia de la escuela y verdes en una serie de la ciudad SMA/SMK Pekanbaru el lunes 8 de septiembre de 2025. Esto está en conmemoración del día Tráfico 70 Bhayangkara 2025.

La actividad comenzó a las 08.00 WIB, con los rangos de Ditlantas que actúan como entrenador de ceremonia diaria, además de entregar mensajes de seguridad del tráfico.

Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat lideró la actividad en Sman 5 Pekanbaru. Mientras tanto, actividades similares también tuvieron lugar simultáneamente en cuatro escuela Otros en Pekanbaru, a saber, Sman 9, Sman 3, Smkn 1 y Smkn 2, dirigido por la Policía Regional Pju Ditlantas Riau.

Polda Riau tiene la policía va a la escuela y a los programas de vigilancia verde en SMA/SMK

En la ocasión, Ditlantas proporcionó educación sobre Kamseltibcarlantas a estudiantes y maestros, incluidas las invitaciones para proteger el medio ambiente a través del Programa de Policía Verde. Como una forma tangible, dar cascos y regalos a alumnoasí como plantar plántulas de árboles con la escuela.

Este programa tiene como objetivo fortalecer la asociación de Ditlantas con las escuelas, inculcar la disciplina del tráfico desde una edad temprana, así como formar a los jóvenes que obedecen las reglas, el carácter, el cuidado del medio ambiente y están listos para convertirse en pioneros de la seguridad del tráfico.

La policía regional de Dirlantas Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, dijo que esta actividad no solo tuvo lugar en Pekanbaru, sino que también llevó a cabo simultáneamente la unidad de tráfico de la policía de RIAU.

«En el impulso del 70º Día del Tráfico de Bhayangkara en 2025, queremos estar presentes en medio de los estudiantes para inculcar la conciencia disciplinaria del tráfico, así como la preocupación por el medio ambiente. Con suerte, los estudiantes se convierten en pioneros de la seguridad del tráfico, así como los agentes de cambio desde el principio», dijo.

La Sección de Relaciones Públicas de Sman 5 Pekanbaru, Julinar, expresó su agradecimiento a las filas de la Dirección General de la Policía de RIAU. Según él, esta actividad es muy útil y efectiva para agregar una visión de los estudiantes sobre la importancia del tráfico ordenado al tiempo que fomenta la preocupación por el medio ambiente.

Se vio un ambiente cálido y divertido cuando se trataba de cascos y chocolate de Diratas a los estudiantes que lograron responder cuestionarios y estudiantes que ya tenían un SIM. Luego, la actividad se cerró plantando plántulas de árboles con la sesión de fotos escolar y grupal, marcando un compromiso conjunto en la construcción de una cultura de tráfico ordenada y manteniendo la sostenibilidad ambiental desde una edad temprana.