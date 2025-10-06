La policía todavía está abrumada al encontrar un teléfono celular diplomático Arya Daru que desapareció en algún lugar

Yakarta, Viva – Teléfono móvil personal diplomático El joven Ministerio de Relaciones Exteriores, Arya Daru Pangayunan (39), aún no se ha encontrado hasta ahora.

Leer también: El gallo rojo estaba arrasando en Glodok Plaza, el fuego vino de un quiosco móvil



Jefe de la subdivisión de información de la comunidad de la policía metropolitana de Yakarta, Comisionado Senior de Policía Adjunto, Reonald Simanjuntak, enfatizó que su partido todavía estaba tratando de encontrar la existencia Móvil que se cree que es una clave importante en el caso.

«Finalmente, el investigador ha verificado para encontrar la posición del teléfono celular, pero hasta ahora no se ha encontrado la posición del teléfono celular de la víctima del ADP», dijo Reonald, el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: Listo para abrir la prueba del caso de la muerte de Arya Daru, la policía interpretará docenas de CCTV frente a la familia





Arya Daru Representante de Polda Metro Jaya

Conocer el misterio de la muerte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (39), todavía plantea preguntas. Ahora hay un nuevo hechos que son cada vez más confusos.

Leer también: ¿Por qué el condón se convierte en evidencia del caso de la muerte de Arya Daru? Esta es la policía dijo



El teléfono llamado desaparecido supuestamente aún está activo. En una conferencia de prensa el 29 de julio de 2025, la policía declaró que el Ultra Samsung S22 de Arya era misterioso. Sin embargo, la familia en realidad encontró irregularidades.

La esposa del fallecido, Meta Ayu Puspitantri alias Pita, dijo que se sorprendió cuando la cuenta de Instagram de Arya de repente parecía en línea a pesar de que el propietario había muerto durante más de 40 días.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.