La policía tiene razón para que una familia en Indramayu sea enterrada en una casa de lujo, los niños pequeños son víctimas

IndramayuVIVA – La policía confirmó los hallazgos cuerpo cinco miembros familia Cual enterrar En un hoyo en su patio en el área de Indramayu, West Java.

Leer también: Respuesta del jefe de la policía nacional con respecto a la presión de la familia Arya Daru que murió envuelta en cinta adhesiva



Esto fue confirmado por el jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Indramayu, el comisionado adjunto de la policía Tarno.

«Así es (hay hallazgos de los cuerpos de cinco familiares Anggira enterrados en un hoyo)», dijo cuando se confirmó, el martes 2 de septiembre de 2025.

Leer también: Segundos de Bripda AMS queman a su novia en una sala de mesa hasta que fue arrestado en NTB



Aunque confirmado, Tarno no quería hablar mucho. No especificó la cronología descubrimiento El cuerpo de una familia enterrado. Tarno también respondió firmemente si esta familia fue víctima de asesinato o no. Dijo que todavía estaba esperando la investigación criminal de la policía de Indramayu.

«Todavía explorado por la Unidad de Investigación Criminal», dijo nuevamente.

Leer también: ¡La familia de Arya Daru recibió un sobre con el símbolo de la estrella, el corazón y el símbolo de la flor de una figura misteriosa! ¿Qué significa?



Anteriormente informó, los residentes de Paoman Village, distrito de Indramayu, Regencia de Indramayu, Java Occidental, se sorprendieron por el descubrimiento de los cuerpos de cinco miembros de la familia que fueron enterrados en un agujero en el patio de la casa de lujo de dos historias que pertenecía a la víctima.

Se sabe que las cinco víctimas son S (70), B (45), E (41) y dos hijas cada una de cinco años y ocho meses. El descubrimiento instantáneamente hizo una conmoción en los residentes locales, especialmente dos de las víctimas que todavía eran niños pequeños.

Según la información recopilada, el cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado en el patio el lunes (1/9/2025). La policía que llegó a la ubicación evacuó inmediatamente el cuerpo de la víctima al hospital Bhayangkara e hizo la escena del crimen (TKP). Además, varios testigos también han sido cuestionados por la policía de Indramayu Satreskrim.