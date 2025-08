La policía tailandesa que arresta a un hombre sospechoso de espía camboyano, un uniforme militar confiscado

Bangkok, Viva – Policía Tailandia arrestando a un ciudadano Camboya que supuestamente es un espía militar afiliado a la Unidad de Operaciones Especiales (BHQ), una unidad de guardia de élite relacionada con el ex primer ministro camboyano Hun Sen (ahora presidente del Senado camboyano).

Detención Realizado el 6 de agosto de 2025 en Buri Ram, según la estación de policía de Lamduan. La nación. El arresto se realizó después de que los oficiales recibieron información relacionada con el paradero de un hombre llamado Win, 36 años de ciudadanía camboyana en la comunidad Ban Khok Sung Moo 9.

Win, que vive con su esposa de 27 años de Tailandia, Joy, fue arrestado después de que los oficiales encontraron armas de fuego y varios uniformes militares camboyanos, incluidos los que llevan el BHQ, idéntico a la unidad de guardia personal de Hun Sen, mientras buscaban su residencia.



La policía tailandesa arresta a un hombre sospechoso de espía de Camboya

La policía sospecha que el hombre podría haberse infiltrado, recopilando información de inteligencia para observar el movimiento de las tropas tailandesas y las fuerzas de seguridad, lo que podría tener implicaciones para la seguridad nacional.

Mientras tanto, Joy negó conocer el uniforme militar de su esposo. Ella afirmó no saber de dónde vino y no sabía si su esposo era un soldado. También afirmó no saber si su esposo ingresó legalmente a Tailandia.

Fuera del ejército camboyano 2021

Joy mencionó que se encontró con Win hace tres años en un bar en Pattaya, y tenían un hijo de 1 año. Dijo que Win solo había mencionado el entrenamiento militar y a menudo viajaba entre Camboya y Tailandia, con su último regreso en junio.

Las investigaciones adicionales revelaron que Win había vivido en Buri Ram durante aproximadamente un año, pero no tenía ningún trabajo, según Joy.

Ganar inicialmente negado involucrado en actividades espionaje Pero admitió que había servido como soldado antes de abandonar el ejército en 2021. Sin embargo, la policía permaneció dudosa porque a menudo viajaba entre Tailandia y Camboya, incluido su regreso en junio, justo antes del choque fronterizo entre los dos países.



La policía tailandesa arresta a un hombre sospechoso de espía de Camboya

El jefe de policía Lamduan explicó que anteriormente se había emitido una orden para realizar un examen de ciudadanos extranjeros en la región. Durante este proceso surgió la sospecha de la pareja, especialmente teniendo en cuenta la condición financiera de aquellos que parecían estables a pesar de que no funcionaban.

Las autoridades no han revelado más detalles, porque la investigación aún está en curso e implicará una inspección adicional por parte de los oficiales de seguridad. A los fines de la investigación, el ejército Camboyiano BHQ sin escrúpulos ha sido detenido.

Los funcionarios también están esperando un comandante de alto nivel y otras agencias de seguridad para revisar este caso. Sin embargo, es probable que Bangkok aumente las medidas de seguridad después de las supuestas acciones de espionaje camboyanas en Tailandia.